Подтвержден бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри

Боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри встретятся в долгожданном мегабое в супертяжелом весе в конце 2026 года. Этот бой журналисты уже прозвали "битвой за Британию".

Энтони Джошуа вернется на ринг 25 июля боем против Кристиана Пренги в Саудовской Аравии, после чего встретится со своим соперником, пишет Sky News.

Эдди Херн, промоутер Джошуа, написал в социальных сетях: "Подписано, скреплено печатью и доставлено! Бой Эй-Джей против Фьюри состоится!"

Энтони Джошуа не выходил на ринг после боя с Джейком Полом Фото: Соцсети

Он описал это как "самую крупную сделку, которую мы когда-либо заключали, но, что еще важнее, ту, о которой мы всегда мечтали".

"Впереди самый важный год в карьере Эй-Джея, возвращение состоится", — написал промоутер.

В понедельник в пресс-релизе Джошуа заявил: "Не секрет, что мне потребовалось время, чтобы восстановиться и подготовиться к возвращению на ринг, и сегодняшний день — следующий шаг на этом пути. Я рад, что мы договорились о многоматчевом контракте, который начнется 25 июля в Королевстве Саудовская Аравия. Я с нетерпением жду возможности выступить и продолжить с того места, где остановился. Как я уже сказал: арендодатель получит свою арендную плату. Это точно".

Кристиан Пренга - это 35-летний албанец с профессиональным рекордом 20-1 (20 нокаутов). Между тем, собственный рекорд Джошуа составляет 29-4 (26 нокаутов). Пренга уже сделал заявление.

"Энтони Джошуа — отличный боец, — сказал Пренга 27 апреля. — Но он допустил ужасную ошибку, выбрав меня в качестве своего соперника. Это тот бой, который меняет все в моей и его жизни. Я знаю, что у них большие планы после этого боя. Я знаю, что они меня недооценивают. И я этому рад. Я сорву их планы и потрясу мир в июле этого года в Саудовской Аравии".

Энтони Джошуа, олимпийский чемпион и бывший двукратный чемпион мира в тяжелом весе, последний раз выходил на ринг в декабре, нокаутировав в шестом раунде ютубера, ставшего боксером, Джейка Пола. Десять дней спустя Джошуа пережил смертельную автокатастрофу в Нигерии, в которой погибли двое его товарищей по команде – Сина Гами и Латиф "Латц" Айоделе .

С тех пор Джошуа тренируется со своим бывшим соперником, украинским чемпионом Александром Усиком. Усик одержал победы над Джошуа по очкам в 2021 и 2022 годах, а затем дважды повторил этот успех в бою против Фьюри в 2024 году.

36-летний Джошуа и 37-летний Фьюри связывали отношения на протяжении многих лет, и они даже подписали соглашение о поединке в 2021 году, когда оба британца были чемпионами мира в тяжелом весе. Однако поединок сорвался, когда соперник Фьюри, Деонтей Уайлдер, пригрозил судебным иском, что привело к третьему бою с "Цыганским королем". Фьюри в итоге одержал вторую победу над Уайлдером нокаутом.

Тайсон Фьюри встретится с Энтони Джошуа Фото: instagram/tysonfury

Фьюри, вернувшийся после пятого в карьере завершения карьеры боя, после победы вызвал на поединок Эй-Джея, но тот отказался выходить на ринг и уклончиво отвечал на вопросы в микрофон. Джошуа намекнул, что скоро проведет бой со своим соотечественником, но не будет рассматривать возможность встречи лицом к лицу, пока не будет подписано соглашение о поединке.

Бой уже согласован, а подробности о дате и месте проведения появятся в ближайшие месяцы – возможно, только после того, как Джошуа встретится с Пренгой. Билеты поступят в продажу только после официального подтверждения этой информации.

Ранее Энтони Джошуа поделился впечатлениями о своем визите в Украину.

Александр Усик вместе с британским боксером Энтони Джошуа прибыли в Украину в конце марта и посетили Киев и Львов.