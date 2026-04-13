"Битва за Британию": когда состоится поединок между Фьюри и Джошуа

Осенью 2026 года должен состояться один из самых ожидаемых боксерских поединков мира. На ринге столкнутся два британских спортсмена — Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

Несмотря на то, Джошуа не подтвердил вызов Тайсона Фьюри, Netflix, с которым сотрудничают оба боксера, уже анонсировал бой, который пройдет в этом году осенью.

Бой уже окрестили "Битвой за Британию", ведь в нем столкнутся две крупнейшие звезды боксерской школы этой страны — оба представляют дивизион бокса в супертяжелом весе.

Какую статистику имеют оба бойца

Сейчас Тайсон Фьюри имеет рекорд 34-2-1, 24 победы одержаны нокаутом. Зато Джошуа имеет рекорд 29-4, причем 26 побед одержаны нокаутом.

Как Фьюри бросил вызов Джошуа

Вызов Джошуа был брошен после победы Тайсона Фьюри над россиянином Арсланбеком Махмудовым. Сам Джошуа присутствовал на трибунах в этот момент и наблюдал за будущим соперником.

Победа Фьюри над россиянином Махмудовым

В ночь на 12 апреля Тайсон Фьюри победил россиянина Арсланбека Махмудова в первом поединке после возвращения в бокс. В бою разница по ударам стала поразительной: Фьюри почти в четыре раза перевесил соперника по точным ударам — 199:59. По прицельным силовым ударам преимущество британца было еще большим — 76:7.

Бой продлился полных 12 раундов, после чего судьи единогласным решением признали Фьюри победителем: 120-108, 120-108, 119-109.

Сам он не ответил во время вызова, а также не публиковал заявлений после боя. Несмотря на это Netflix уже анонсировал поединок.

"Это происходит. Тайсон Фьюри против Энтони Джошуа. Этой осенью в Великобритании. Вживую — только на Netflix", — говорится в сообщении.

После боя Фьюри заявил, что если не будет драться с Джошуа, то не будет драться вообще. По его словам, это будет "выдающийся поединок для британского бокса".

Бой Джошуа против Джейка Поула

Джошуа в последний раз выходил на ринг в декабре 2025 года, когда нокаутировал в пятом раунде популярного американского шоумена Джейка Пола.

Бой Фьюри Джошуа — где смотреть

Пока неизвестно, где именно пройдет трансляция суперпоединка Джошуа — Фьюри. В то же время транслятором, вероятно, выступит Netflix, который сотрудничает с обоими спортсменами и транслировал бой Фьюри.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что Александр Усик подтвердил готовность провести третий поединок против боксера Тайсона Фьюри. По словам спортсмена, он не видит никаких препятствий, чтобы подраться с британцем.

Перед этим Александр Усик и Тайсон Фьюри дважды встречались в 2024 году. Первый поединок состоялся в мае в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей, благодаря чему Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В декабре состоялся реванш, в котором судьи уже единогласно отдали победу Усику. При этом перед боем Фьюри намеревался выбить Усика из дивизиона тяжеловесов и вернуть обратно в крузервейт, сказав, что побьет украинца "очень сильно".

После второго поражения Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры. Однако недавно британец сообщил о намерении вернуться в бокс и выразил желание получить третий бой против украинского чемпиона.