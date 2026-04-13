"Битва за Британію": коли відбудеться поєдинок між Ф'юрі та Джошуа

Восени 2026 року має відбутися один з найбільш очікуваних боксерських поєдинків світу. На ринзі зіткнуться два британських спортсмени — Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Попри те, Джошуа не підтвердив виклик Тайсона Ф'юрі, Netflix, з яким співпрацюють обидва боксери, вже анонсував бій, що пройде цьогоріч восени.

Бій вже охрестили "Битвою за Британію", адже в ньому зіштовхнуться дві найбільші зірки боксерської школи цієї країни — обидва представляють дивізіон боксу у надважкій вазі.

Яку статистику мають обидва бійці

Наразі Тайсон Ф'юрі має рекорд 34–2–1, 24 перемоги здобуті нокаутом. Натомість Джошуа має рекорд 29-4, причому 26 перемог здобуті нокаутом.

Як Ф'юрі кинув виклик Джошуа

Виклика Джошуа було кинуто після перемоги Тайсона Ф'юрі над росіянином Арсланбеком Махмудовим. Сам Джошуа був присутній на трибунах в цей момент та спостергіав за майбутнім суперником.

Перемога Ф'юрі над росіянином Махмудовим

У ніч на 12 квітня Тайсон Ф'юрі переміг росіянина Арсланбека Махмудова в першому поєдинку після повернення у бокс. У бою різниця за ударами стала разючою: Ф'юрі майже в чотири рази переважив суперника за влучними ударами — 199:59. За прицільним силовими ударами перевага британця була ще більшою — 76:7.

Бій протривав повних 12 раундів, після чого судді одностайним рішенням визнали Ф'юрі переможцем: 120-108, 120-108, 119-109.

Сам він не відповів під час виклику, а також не публікував заяв після бою. Попри це Netflix вже анонсував поєдинок.

"Це відбувається. Тайсон Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Цієї осені у Великій Британії. Наживо — тільки на Netflix", — говориться в повідомленні.

Після бою Ф'юрі заявив, що якщо не битиметься з Джошуа, то не битиметься взагалі. За його словами, це буде "визначний поєдинок для британського боксу".

Бій Джошуа проти Джейка Поула

Джошуа востаннє виходив на ринг у грудні 2025 року, коли нокаутував у п'ятому раунді популярного американського шоумена Джейка Пола.

Бій Ф'юрі Джошуа — де дивитися

Наразі невідомо, де саме пройде трансляція суперпоєдинку Джошуа — Ф'юрі. Водночас транслятором, імовірно, виступить Netflix, який співпрацює з обома спортсменами та транслював бій Ф'юрі.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що Олександр Усик підтвердив готовність провести третій поєдинок проти боксера Тайсона Ф'юрі. За словами спортсмена, він не бачить жодних перешкод, щоб побитися з британцем.

Перед цим Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі двічі зустрічалися у 2024 році. Перший поєдинок відбувся в травні в Саудівській Аравії та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів, завдяки чому Усик став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

У грудні відбувся реванш, у якому судді вже одноголосно віддали перемогу Усику. При цьому перед боєм Ф'юрі мав намір вибити Усика з дивізіону важковаговиків і повернути назад у крузервейт, сказавши, що поб'є українця "дуже сильно".

Після другої поразки Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення професійної кар'єри. Однак нещодавно британець повідомив про намір повернутися в бокс і висловив бажання отримати третій бій проти українського чемпіона.