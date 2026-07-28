"Дякую тобі, жадібне пузо": Усик розповів, за що поважає Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик, який двічі здолав британського боксера Тайсона Ф'юрі, розповів, що все ще поважає свого опонента.

При цьому, за словами Усика, інколи сам Ф'юрі його не любить. Про це український боксер, колишній абсолютний чемпіон світу розповів у інтерв'ю Boxing Kind Media.

Зокрема, Усик наголосив, що ставиться до Ф'юрі з повагою через те, що той дав можливість провести бій та заробити його давньому знайомому та спаринг партнеру Маріушу Ваху.

"Я кажу: "Жадібне пузо, дякую тобі, бо ти допоміг Маріушу [Ваху] грошима, а також віддав свій гонорар на благодійність. Ти найкращий! Тайсоне, ти жадібний, але ти кращий!" Я насправді люблю цього хлопця. Іноді він мене не любить, але я поважаю всіх бійців", — сказав Усик.

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Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі здобув свою чергову перемогу, здолавши польського боксера Маріуша Ваха. Для британця це вже друга перемога у 2026 році. При цьому Ф'юрі оголосив про намір завершити свою кар'єру наприкінці 2026 року, після того, як проведе бій з британцем Ентоні Джошуа, який вже охрестили "Битвою за Британію".

Раніше Фокус розповідав, що боксери Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі зустрінуться в довгоочікуваному мегабої в суперважкій вазі наприкінці 2026 року. Цей бій журналісти вже прозвали "битвою за Британію".

Олександр Усик разом із британським боксером Ентоні Джошуа прибули в Україну наприкінці березня і відвідали Київ та Львів. Після цього Ентоні Джошуа поділився враженнями про свій візит в Україну.

Промоутер Едді Хірн заявив про те, що після роботи у тренувальному таборі Олександра Усика Ентоні Джошуа вийшов у найкращу форму своєї кар'єри.