Ф'юрі виграв свій поєдинок проти Ваха: вшосте оголосив про намір завершити кар'єру

Британський боксер у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі здобув свою чергову перемогу, здолавши польського боксера Маріуша Ваха. Для британця це вже друга перемога у 2026 році.

Суперник Ф'юрі відмовився від продовження бою після восьмого раунду. Про це повідомляє "Sky Sports".

Раніше цьогоріч Ф'юрі вже здолав росіянина Арсланбека Махмудова одностайним рішенням після 12 раундів.

Після цієї перемоги британський боксер отримав спеціальну відзнаку від Всесвітньої боксерської ради — пояс WBC Metta. Він є свідченням "надзвичайної гуманітарної діяльності та позитивного впливу боксу поза межами рингу".

Після матчу Ф'юрі заявив про те, що хоче продовжувати кар'єру надалі:

"У мене був один поєдинок, це мій другий бій за два роки. Звичайно, хотів провести кілька раундів. Хочу залишатися активним".

Відео дня

Водночас раніше сьогодні у коментарі виданню The Sun Ф'юрі оголосив про намір завершити свою кар'єру наприкінці 2026 року, після того, як проведе бій з британцем Ентоні Джошуа, який вже охрестили "Битвою за Британію".

"Це мій останній рік. Ось чому я хочу бути активним. Я не хочу продовжувати, поки мені не виповниться 65 років", — заявив він.

На уточнююче питання, чи означає це, що Ф'юрі проводить останній рік у ринзі, той відповів ствердно, наголосивши, що 2026 рік є його останнім.

Водночас варто зазначити, що це далеко не перша заява Ф'юрі про намір завершити кар'єру. Вперше він зробив це ще у листопаді 2013, коли зірвався його бій з Девідом Хеєм. Тоді британець звинуватив бокс у корупції та дав "1000000% на те, що не повернеться". Однак вже за декілька місяців повернувся на ринг.

Остання така заява пролунала у січні 2025 року, після того, як Ф'юрі двічі поспіль програв українцю Олександру Усику. Однак у 2026 він знову оголосив про повернення на ринг.

Раніше Фокус розповідав, що боксери Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі зустрінуться в довгоочікуваному мегабої в суперважкій вазі наприкінці 2026 року. Цей бій журналісти вже прозвали "битвою за Британію".

Олександр Усик разом із британським боксером Ентоні Джошуа прибули в Україну наприкінці березня і відвідали Київ та Львів. Після цього Ентоні Джошуа поділився враженнями про свій візит в Україну.

Промоутер Едді Хірн заявив про те, що після роботи у тренувальному таборі Олександра Усика Ентоні Джошуа вийшов у найкращу форму своєї кар'єри.