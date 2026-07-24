Фьюри выиграл бой против Ваха: в шестой раз заявил о намерении завершить карьеру

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри одержал очередную победу, обыграв польского боксера Мариуша Ваха. Для британца это уже вторая победа в 2026 году.

Соперник Фьюри отказался продолжать бой после восьмого раунда. Об этом сообщает "Sky Sports".

Ранее в этом году Фьюри уже победил россиянина Арсланбека Махмудова единогласным решением судей после 12 раундов.

После этой победы британский боксер получил специальную награду от Всемирного боксерского совета — пояс WBC Metta. Он является свидетельством "исключительной гуманитарной деятельности и положительного влияния бокса за пределами ринга".

После матча Фьюри заявил, что хочет продолжить карьеру в будущем:

"У меня был один поединок, это мой второй бой за два года. Конечно, хотелось бы провести несколько раундов. Хочу оставаться активным".

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В то же время ранее сегодня в интервью изданию The Sun Фьюри объявил о намерении завершить свою карьеру в конце 2026 года, после того, как проведет бой с британцем Энтони Джошуа, который уже окрестили "Битвой за Британию".

"Это мой последний год. Вот почему я хочу оставаться активным. Я не хочу продолжать, пока мне не исполнится 65 лет", — заявил он.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Фьюри проводит последний год на ринге, тот ответил утвердительно, подчеркнув, что 2026 год станет для него последним.

В то же время стоит отметить, что это далеко не первое заявление Фьюри о намерении завершить карьеру. Впервые он сделал это ещё в ноябре 2013 года, когда сорвался его бой с Дэвидом Хэем. Тогда британец обвинил бокс в коррупции и заверил, что "на 1000000% не вернётся". Однако уже через несколько месяцев он вернулся на ринг.

Последнее подобное заявление прозвучало в январе 2025 года, после того как Фьюри дважды подряд проиграл украинцу Александру Усику. Однако в 2026 году он вновь объявил о возвращении на ринг.

Ранее "Фокус" сообщал , что боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри встретятся в долгожданном мегабое в супертяжелом весе в конце 2026 года. Этот бой журналисты уже прозвали "битвой за Британию".

Александр Усик вместе с британским боксёром Энтони Джошуа прибыли в Украину в конце марта и посетили Киев и Львов. После этого Энтони Джошуа поделился впечатлениями о своём визите в Украину.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что после тренировок в лагере Александра Усика Энтони Джошуа достиг лучшей формы в своей карьере.