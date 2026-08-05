Не поставил бы на Усика: Тайсон назвал боксера, который сможет победить украинца

Легенда бокса Майк Тайсон назвал одного действующего боксера, который мог бы победить украинца Александра Усика в поединке. Ранее даже ходили слухи, что именно этот спортсмен может стать одним из следующих соперников Усика.

По словам Тайсона, только американец Дэвид Бенавидес мог бы победить Александра Усика. Об этом он заявил в интервью журналу The Ring.

При этом, по мнению Тайсона, Бенавидес должен сделать следующий шаг и перейти в супертяжелый вес.

"Бой Бенавидес — Усик стал бы великолепным зрелищем. Бенавидесу стоит перейти в супертяжелый вес из крузервеса. Они оба — быстрые и умные боксеры, но Бенавидес моложе и наносит больше комбинаций и ударов", — сказал Тайсон.

По его словам, даже несмотря на то, что он считает Усика невероятным бойцом, легенда бокса сделала свою ставку именно на Усика.

Ранее ходили слухи о поединке Усика с Бенавидесом, однако на данный момент известно, что у украинца есть другие планы на завершение карьеры.

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Финальный бой Усика — что известно

Напомним, что в СМИ сообщалось о том, что Александр Усик может провести заключительный бой в профессиональной карьере против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Команда украинского боксёра уже ведёт переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing, которая рассматривает возможность организации этого боя в США.

При этом экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс заявил, что не готов сражаться с Усиком по правилам бокса, однако, если украинец согласится выйти в октагон по правилам ММА, то Джонс готов провести такой поединок.

Стоит отметить, что ранее Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, сделав их вакантными для других претендентов. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести еще один поединок, который назвал своим "последним танцем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.