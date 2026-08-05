Не поставив би на Усика: Тайсон назвав боксера, що зможе перемогти українця

Легенда боксу Майк Тайсон назвав одного чинного бійця, який міг би перемогти українця Олександра Усика у поєдинку. Раніше навіть ходили чутки, що саме цей спортсмен може стати одним з наступних суперників Усика.

За словами Тайсона, лише американець Девід Бенавідес міг би здолати Олександра Усика. Про це він сказав у інтерв'ю The Ring.

При цьому, на думку Тайсона, Бенавідес має зробити наступний крок і перейти у надважку вагу.

"Бій Бенавідес — Усик став би чудовим видовищем. Бенавідесу варто переходити в суперважку вагу з крузервейту. Вони обидва швидкі і розумні боксери, але Бенавідес молодший і робить більше комбінацій і ударів", — сказав Тайсон.

За його словами, навіть попри те, що він вважає Усика неймовірним бійцем, свою ставку легенда боксу зробила саме на Усика.

Раніше були чутки про поєдинок Усика проти Бенавідеса, однак наразі відомо, що українець має інші плани на завершення кар'єри.

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Фінальний бій Усика — що відомо

Нагадаємо, що у ЗМІ повідомляли про те, що Олександр Усик може провести фінальний поєдинок у професійній кар'єрі проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Команда українського боксера вже веде переговори з промоутерською компанією Zuffa Boxing, яка розглядає можливість організації цього бою у США.

При цьому ексчемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс заявив про те, що не готовий битися з Усиком за правилами боксу, однак, якщо українець погодеться вийти в октагон за правилами MMA, то Джонс готовий провести такий поєдинок.

Варто зазначити, що раніше Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Водночас українець наголосив, що не завершує професійну кар'єру та планує провести ще один поєдинок, який назвав своїм "останнім танцем".

Також Фокус писав, що український боксер Олександр Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від своїх титулів. Після цього організація надала статус повноцінного чемпіона росіянину Мурату Гассієву, який раніше володів лише "регулярним" поясом.