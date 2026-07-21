"У меня остался последний танец": Усик объяснил, почему отказался от всех поясов

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик объяснил свое решение отказаться от чемпионских поясов и объявить их вакантными.

По словам Усика, он в настоящее время продолжает тренироваться и разрабатывать план своей карьеры. Об этом он рассказал в интервью Daily Mail.

"Я продолжаю тренироваться. Я продолжаю строить свой карьерный план. Я сдал свои пояса, потому что за этот период трижды становился абсолютным чемпионом мира. Теперь у нас есть новые молодые ребята, которые стояли в очереди и ждали поясов. Я был на их месте и тоже ждал. Я всё понимаю", — заявил Усик.

При этом бывший чемпион мира добавил, что принял такое решение ещё и для того, чтобы дивизион супертяжёлого веса начал развиваться.

В то же время украинец уточнил, что будет внимательно следить за происходящим, ведь "у него ещё остался последний танец".

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Напомним, что в СМИ сообщалось о том, что Александр Усик может провести заключительный бой в профессиональной карьере против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Команда украинского боксёра уже ведёт переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing, которая рассматривает возможность организации этого боя в США.

При этом экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс заявил, что не готов сражаться с Усиком по правилам бокса, однако, если украинец согласится выйти в октагон по правилам ММА, то Джонс готов провести такой поединок.

Стоит отметить, что ранее Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, сделав их вакантными для других претендентов. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести еще один поединок, который назвал своим "последним танцем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.