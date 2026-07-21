"У мене залишився останній танець": Усик пояснив, чому відмовився від всіх поясів

Колишній абсолютний чемпіон у надважкій вазі, український боксер Олександр Усик пояснив своє рішення відмовитися від своїх чемпіонських поясів та зробити їх вакантними.

За словами Усика, він наразі продовжує тренуватися та будувати план кар'єри. Про це він розповів у інтерв'ю Daily Mail.

"Я продовжую тренуватися. Я продовжую будувати свій кар'єрний план. Я звільнив свої пояси, тому що за цей період тричі був абсолютним чемпіоном світу. Тепер у нас є нові молоді хлопці, які стояли в черзі й чекали на пояси. Я був на їхньому місці й теж чекав. Я все розумію", — заявив Усик.

При цьому ексчемпіон світу додав, що своє рішення ухвалив ще й для того, аби дивізіон суперважкої ваги почав рухатися та розвиватися.

Водночас українець уточнив, що уважно стежитиме за тим, що відбувається, адже "у нього ще залишився останній танець".

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Нагадаємо, що у ЗМІ повідомляли про те, що Олександр Усик може провести фінальний поєдинок у професійній кар'єрі проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Команда українського боксера вже веде переговори з промоутерською компанією Zuffa Boxing, яка розглядає можливість організації цього бою у США.

При цьому ексчемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс заявив про те, що не готовий битися з Усиком за правилами боксу, однак, якщо українець погодеться вийти в октагон за правилами MMA, то Джонс готовий провести такий поєдинок.

Варто зазначити, що раніше Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Водночас українець наголосив, що не завершує професійну кар'єру та планує провести ще один поєдинок, який назвав своїм "останнім танцем".

Також Фокус писав, що український боксер Олександр Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від своїх титулів. Після цього організація надала статус повноцінного чемпіона росіянину Мурату Гассієву, який раніше володів лише "регулярним" поясом.