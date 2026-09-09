"Тайсоне, я йду за тобою": Усик і Ф'юрі "натякнули" на можливий третій бій між собою

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик відповів на заклики ексчемпіона Тайсона Ф'юрі влаштувати їхній третій бій. Раніше українець вже двічі його перемагав.

Боксери заінтригували прихильників, опублікувавши дописи з натяками на можливий третій бій у соцмережах. Спершу Олександр Усик оприлюднив допис в Instagram, позначивши Тайсона Ф'юрі.

"Все ще думаєш про мене, Тайсоне Ф'юрі?" написав українець.

У самому відеоролику Усик також звернувся до Ф'юрі, заявивши, що "йде за ним".

"Гей, Тайсоне, я йду за тобою, мій брате. Ти — Жадібне пузо" звернувся Усик до суперника.

Відеоролик Олександра Усика в Instagram

Ф'юрі не забарився з відповіддю і прийшов у коментарі до українця.

"Справжній чоловік! Усик не качка (англійською to duck — ухилятися від бою, — прим. ред.), хоча все ще кролик" написав Тайсон Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі прийшов у коментарі до Олександра Усика

Ще через деякий час британець опублікував допис-відповідь на власній сторінці в Instagram. Там боксер розмістив анонс можливого третього бою з Олександром Усиком.

"Трилогія вже у роботі. Земля справжніх чоловіків. Час повернути це. Останній танець між воїнами сучасного світу. Скоро" написав Тайсон Ф'юрі під анонсом.

Ф'юрі оприлюднив анонс можливого третього бою з Усиком Фото: Скрін

Жодної офіційної інформації чи підтверджень можливого проведення третього бою між колишніми чемпіонами наразі немає.

Відео дня

Варто зауважити, що, попри черговий обмін різкими фразами у бік одне одного, Олександр Усик, який вже двічі здолав Тайсона Ф'юрі, казав в інтерв'ю медіа Boxing Kind Media про те, що досі поважає противника. Зокрема повагу в українця викликає те, що той дав можливість провести бій та заробити його давньому знайомому та спаринг-партнеру Маріушу Ваху.

У липні Усик заявляв в інтерв'ю Daily Mail, що він продовжує тренуватися та будувати план кар'єри. Він зокрема казав, що уважно стежитиме за тим, що відбувається, адже "у нього ще залишився останній танець".

Нагадаємо, у серпні медіа The Ring повідомляло, що австралійський боксер, суперважкових Лайон Теремоана зробив гучну заяву про Усика.

Також раніше Майк Тайсон назвав одного чинного бійця, який міг би перемогти українця Олександра Усика.