"Це буде великий бій": Усик розкрив, кого бачить своїм наступним суперником (відео)

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик заявив, що хоче повернутися у напівважку вагу для поєдинку з чемпіоном WBA та WBO Девідом Бенавідесом.

Про свій намір зустрітися на рингу з Коппінгером у надважкій вазі Усик розповів у коментарі американському спортивному журналісту Майку Коппінгеру.

Усик про бій з Бенавідесом

Український боксер зазначив, що зараз важить 96–97 кг і готовий повернутися до крузервейту заради цього бою. Востаннє він виступав у цій категорії у 2018 році та зібрав усі чотири основні пояси дивізіону.

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"Я хочу битися з боксерами, що на піку форми. Ті, хто багато часу провів у надважкій вазі — це зміна всієї ваги, надважкої та крузервейта. Але якщо у мене є можливість у крузервейті — я повернуся. Це буде великий бій, бо Бенавідес — великий чемпіон. І я теж трохи", — сказав Усик.

Видео дня

Зазначимо, що 5 грудня Бенавідес проведе об'єднавчий поєдинок з чемпіоном WBC Міхалом Чеслаком. Його результат може вплинути на організацію можливого поєдинку з Усиком.

Нагадаємо, раніше Усик відповів на заклики ексчемпіона Тайсона Ф'юрі влаштувати їхній третій бій.

Фокус також повідомляв, що суперважкових Лайон Теремоана заявив про бажання битись з Усиком.