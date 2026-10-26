Построй укрытие или закрывайся: как новые правила Кабмина угрожают малому бизнесу

Кабмин обязал бизнес до 4 декабря обустроить укрытия или безопасные пространства, чтобы работать во время жёлтого уровня воздушной тревоги. Предприниматели говорят: требования нереально выполнить — рыть укрытия рядом – нет возможности, денег на шелтеры нет, а порядок их установки в Киеве не прописан. Нардепы и бизнес-ассоциации предупреждают: новые правила могут вынудить малый бизнес закрыться накануне зимы. Подробности в расследовании Фокуса.

В сентябре Кабмин принял три постановления, которыми установил новые правила работы бизнеса, транспорта и медицинских учреждений во время воздушных угроз, разделив их на красный и жёлтый уровни. Главное нововведение постановлений КМУ № 1092 и № 1128 — возможность продолжать работу во время жёлтого уровня воздушной угрозы (дроновой) при соблюдении требований безопасности. А среди требований безопасности — иметь укрытие или оборудованное безопасное пространство, которое можно обустроить непосредственно в здании.

Украинский бизнес, у которого пока нет укрытия, должен его обустроить до 4 декабря 2026 года. До этого срока предприятия могут продолжать работу во время желтой тревоги по согласованию с трудовым коллективом.

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Успеют ли выполнить требования небольшие магазины, кафе, парикмахерские и прочие заведения, должны ли они строить укрытия, где и за какие средства. Как будет проверяться реальная безопасность таких помещений и что ждёт предприятия, которые не успеют подготовиться в срок, — эти и другие вопросы сегодня волнуют бизнес. Но ответа так и нет. А при этом уже идут упорные разговоры о том, что легче свернуть работу — закрыться временно или же навсегда, чем снова изобретать велосипед.

Правительство собирается переложить ответственность на бизнес

Как отмечает народный депутат Нина Южанина, после принятия этих постановлений мало кто разобрался и понял, что государство может требовать это от всех субъектов хозяйственной деятельности. Но сейчас все в шоке. Если выполнять это постановление, значит, нужно покидать рабочие места, выгонять клиентов в специальное укрытие. Предприниматели считают, что государство делает всё возможное, чтобы остановить их деятельность.

"На самом деле абсолютно очевидно, что правительство не понимает до конца, что они предлагают. Они пытаются ответственность за все нынешние вызовы переложить на кого-то. Потому что по сути есть несколько органов центральной власти, которые отвечают за безопасность во время военного положения. Очевидно, они ничего не смогли придумать лучше, чем ограничить бизнес", — подчёркивает в комментарии Фокусу нардеп.

Бизнес платит налоги, а обеспечение безопасности граждан — одна из основных функций государства, считает депутат. Понятно, что гарантировать полную безопасность невозможно. Но это не означает, что государство должно снимать с себя ответственность и перекладывать её на бизнес.

"На самом деле эти постановления нереально выполнить. Потому что надо теперь бизнесу объединяться и ставить шелтеры возле своих помещений. И вот смотрите, очень часто два рядом — или кафешки, или какие-то разные виды услуг — они даже не смогли купить один мощный генератор. Покупку шелтеров они могут не потянуть. У каждого разные возможности, каждый разную прибыль получает. Это абсолютно нереально. К тому же надо где-то их поставить, эти сооружения", — подчёркивает Нина Южанина.

Предприниматели не понимают, где искать укрытия для клиентов

А вот именно с установкой шелтеров могут возникнуть большие проблемы. По словам главы Ассоциации собственников МАФов Татьяны Петренко, установка бетонной конструкции — тоже не выход: она дорого стоит, требует доставки и монтажа. Кроме того, в Киеве пока нет понятного порядка установки таких укрытий: неизвестно, какие разрешения нужны, куда обращаться и кто должен согласовывать их размещение.

"Если сейчас куда-то привезти, поставить какую-то конструкцию на киевскую землю без разрешения — неважно, киоск, будка охраны или же бетонное укрытие — это будет расцениваться как самозахват земли, а это уголовная статья", — подчеркивает в комментарии Фокусу предприниматель.

Вопросов по данным постановлениям Кабмина больше, чем ответов. Прежде всего правительство должно разъяснить, какие требования предъявляются к малому бизнесу. Достаточно ли, чтобы укрытие находилось в соседнем доме или поблизости, или оно обязательно должно быть непосредственно на территории заведения? И как выполнить эти требования киоскам и небольшим отдельно стоящим магазинам, у которых просто нет места для обустройства укрытия?

"Мы планируем обратиться к правительству с просьбой разъяснить порядок выполнения постановления и рассмотреть возможность исключений для отдельных категорий малого бизнеса. Например, можно установить ограничения по площади помещения или количеству работников, чтобы небольшие предприятия могли продолжать работу, а не закрываться накануне зимы", — подчёркивает Петренко.

Неясно и то, какие помещения можно считать безопасными. Например, если магазин или офис находится на цокольном этаже, достаточно ли этого для работы во время воздушной тревоги? Нужно ли получать специальное заключение или сертификат? Кто будет проверять соответствие помещения требованиям и какие последствия ожидают предпринимателей, которые не смогут их выполнить?

"Все эти вопросы мы хотим изложить в обращении к правительству. Важно понимать не только сами требования, но и порядок их выполнения, механизм контроля и возможные санкции", — отмечает предприниматель.

Особенно тревожно, по её словам, что новые правила могут вынудить закрыться именно небольшой бизнес. Который в сложные периоды, когда крупные сети сталкиваются с перебоями в поставках, поддерживает местную экономику и обеспечивает жителей необходимыми товарами и услугами.

"Мы не выступаем против безопасности. Но требования должны быть реалистичными, понятными и выполнимыми. Государство должно объяснить, как малому бизнесу их соблюдать, а не ставить предпринимателей перед выбором: вкладывать неподъёмные средства в постройку укрытий или закрываться", — констатирует бизнесвумен.

Закрываться заведения не будут, а вот уйти на каникулы до весны могут

По мнению предпринимателей, одним из возможных решений могло бы стать размещение в заведениях информации о ближайшем укрытии и схемы прохода к нему. Это позволило бы малому бизнесу продолжать работу без необходимости обустраивать собственное укрытие там, где это технически невозможно, подчёркивает директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова. Предприниматели опасаются, что новые требования усложнят работу бизнеса, а посетителям во время тревоги придётся выходить на улицу, что тоже может быть небезопасно.

"Думаю, указатели к ближайшему укрытию, какие сейчас есть в некоторых супермаркетах, — это выход из положения. Насколько я понимаю, это будет как с масками: достаточно будет одной таблички такой, и можно будет работать в жёлтую тревогу. Это если нет надёжного укрытия в самом помещении, хотя бы две несущих стены и помещения без окон. Сейчас быть в помещении более безопасно, чем быть на улице под открытым небом. А в целом бизнес, конечно, сейчас толком не знает, что делать", — комментирует Фокусу эксперт.

Эти постановления — это вещь формальная на самом деле, считает Насонова. Ну, безопасности ни у кого всё равно не будет, просто если примут в таком виде, в котором есть, рестораны, кафе, парикмахерские, вообще бизнес не сможет нормально работать, потому что им нужно будет думать, где эти укрытия, и что с ними делать, и куда отправляться.

Если начнут наказывать, привлекать к административной ответственности бизнесменов, как то было во время коронавируса за несоблюдение масочного режима, будут платить, будут подавать в суд.

"Закрывать бизнес, конечно, никто не будет. Именно из-за этого. Потому что, если кто-то работает, то он и будет работать. Сегодня 20% кафе и ресторанов в Киеве приостановили свою работу из-за проблем с электроэнергией. Временно до апреля. Уходят на каникулы, то есть никто не закрывается, не вывозит оборудование, просто закрыли на замочек и включили сигнализацию, пошли себе по другим ресторанам, особенно если это сеть. Это распространённое явление, никто не хочет получить убытки за зиму. Световой день сейчас очень короткий, естественно, нужно постоянно освещение. Поэтому если нет света, то работать просто невыгодно", — подчёркивает Ольга Насонова.

Решения государства подталкивают бизнес к закрытию

Как подчёркивает нардеп Нина Южанина, нужно не молчать, надо эту тему поднимать, потому что бизнес и так дышит на ладан. За три квартала 26-го года малый и средний бизнес меньше стал обращаться за кредитами, что следует из обзора НБУ. Кабмин должен прислушаться и всё изменить.

"Мы уже столько раз предупреждали, что такими решениями государство фактически подталкивает бизнес к закрытию. Если к этому добавить новые требования безопасности, работать станет ещё сложнее. Надеюсь, правительство прислушается к предпринимателям, ведь эти требования в нынешнем виде практически невозможно выполнить, а необходимых условий для их соблюдения нет", — подчёркивает нардеп.

В обзоре НБУ написано, что все усилия они сейчас концентрируют на кредитовании крупного бизнеса. Но Украина сильна своим предпринимательским духом. Тем, что эти люди не пошли на социалку, а работают каждый на себя.

"Если малый и средний бизнес начнут закрываться, то же минус налоги. Уже называется катастрофическая цифра потери местных бюджетов. И никто им эти поступления не добавит из государственного бюджета. Я уверена. Но об этом никто не думает на этом этапе", — подчеркнула Южанина.

Малый бизнес часто работает напрямую с поставщиками, поэтому может оставаться мобильным и поддерживать людей даже при перебоях с логистикой, как это было в начале войны. Однако новые требования могут вынудить закрыться и небольшие магазины и кофейни, которые в сложные времена обеспечивают жителей необходимыми товарами и услугами. Кто от этого выиграет, тоже под вопросом.

Накануне Кабмин изменил правила использования укрытий в учебных заведениях. Суть изменений в том, что укрытия детских садов предусматриваются прежде всего для детей и сотрудников, а доступ других жителей к школьным укрытиям зависит от решения местных властей о совместном использовании. Поэтому речь не о полном запрете, а об изменении порядка доступа населения к укрытиям в учебных заведениях.

В столице Украины единственным надежным укрытием служит метрополитен. Некоторые станции смогут выдержать даже ядерный удар.