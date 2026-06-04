93% укрытий не готовы: где украинцам прятаться во время ракетных ударов

Официально в Украине более 66 тысяч укрытий, способных вместить 16,5 миллиона человек. Однако проверка Омбудсмена показала тревожную картину: 93% не соответствуют требованиям, а часть и вовсе закрыта или непригодна для использования. Почему во время воздушных тревог миллионы украинцев вынуждены рассчитывать на подвалы и собственные силы, и способны ли такие укрытия действительно спасти жизнь, выяснял Фокус.

93% укрытий гражданской защиты, где люди могут прятаться во время воздушных тревог, не соответствуют требованиям. Об этом стало известно после мониторинга помещений, которые должны служить защитой для населения от дронов и бомб. В отчёте Омбудсмена отмечается, что за время полномасштабного вторжения количество укрытий увеличилось почти втрое. Однако часть помещений фонда не функционирует: они закрыты, затоплены, захламлены или физически недоступны для людей с инвалидностью, либо не выполняют своего назначения.

Во второй половине 2025 года команда секретариата Уполномоченного ВР по правам человека посетила во всех регионах Украины 1066 укрытий из 66 574, которые были публично доступны для населения. В мониторинг не включали укрытия в учебных заведениях с очным обучением и объекты критической инфраструктуры с ограниченным доступом. Так вот, 93% укрытий (991 из 1066) требуют срочного вмешательства, чтобы привести их в надлежащее состояние.

Відео дня

В 80 объектов вообще не удалось попасть, так как они были закрыты. Больше всего неработающих укрытий было обнаружено во Львовской, Житомирской, Киевской, Харьковской областях и городе Киеве. Это означает, что во время тревоги люди бежали бы туда, но находили бы закрытые двери или полностью аварийный подвал, отметил Омбудсмен.

По его выводам, существуют десятки нормативно-правовых актов о функционировании укрытий, однако не хватает единого документа для всех органов власти. Другая проблема заключается в финансировании.

"Мы обнаружили, что простейшие укрытия, которых насчитывается более 40 тысяч, вообще не финансируются из государственного бюджета. И очень часто на них не предусматривают финансирование и органы местного самоуправления. Бывает, что хотят переложить это на ОСМД", — добавил Лубинец.

И вот тут начинается самое интересное.

Укрытия: государство финансирует только школы и медучреждения

Как написано в отчёте Омбудсмена, государство финансирует укрытия в основном через субвенции на образование. В 2025 году на школьные укрытия выделено 6,2 млрд грн (доля местных бюджетов — 5–30%). Ещё 22,56 млрд грн — на модернизацию школ и укрытий в рамках публичных инвестиций. А в 2026 году субвенция на школьные укрытия — 5 млрд грн.

А в октябре 2025 года из резервного фонда направили более 6 млрд грн на укрытия для объектов критической инфраструктуры (энергетика, железная дорога, водоснабжение).

Но укрытия в школах и на объектах критической инфраструктуры имеют ограниченный доступ (только для учащихся и сотрудников). Они не формируют публично доступный фонд защитных сооружений. Государственного финансирования укрытий, доступных для широкого круга населения, нет.

Финансирование укрытий из местных бюджетов зависит от приоритетов конкретной общины. Органы местного самоуправления имеют широкую дискрецию в определении объёмов и направлений такого финансирования. Вместе с тем эта гибкость не подкреплена ни минимальными обязательствами, ни унифицированными подходами.

Главный пробел — финансирование укрытий для населения, которые предложили сделать в подвалах и на подземных парковках. По закону, содержание укрытий должно осуществляться за счёт собственников или балансодержателей. Но нет ни норматива расходов, ни критериев достаточности, ни механизма господдержки для тех, у кого нет ресурсов. В результате для частных предприятий и ОСМД содержание укрытия — юридическая обязанность без права на компенсацию.

Особенно остро проблема стоит в многоквартирном жилье. Подвалы принадлежат совладельцам, управление — через ОСМД. Именно на них возложена обязанность содержать укрытия без финансирования. Для ОСМД это означает, что публичная функция защиты населения оплачивается из частных карманов жильцов. Тариф на оплату коммунальных услуг не включает ни копейки на содержание укрытия.

В итоге значительная часть подвалов содержится формально или не содержится вообще. Государство перекладывает ответственность на балансодержателя, у которого часто нет ни ресурсов, ни правовой возможности получить поддержку. Местная власть финансирует свои учреждения, но не вмешивается в дела частных и коллективных собственников.

Кто хочет выжить, тот делает все за свой счёт

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на начало 2026 года в Украине насчитывалось 66 574 объекта фонда защитных сооружений гражданской защиты (противорадиационные укрытия, бомбоубежища, простейшие укрытия), которые могут вместить около 16,5 млн человек. Но это всё только на бумаге. Реальность намного хуже, о чём уже не раз говорили специалисты, журналисты и обычные граждане.

Закрытыми укрытиями никого не удивить, особенно в учебных или медицинских заведениях. Достаточно вспомнить резонансный случай в Киеве, когда в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетного обстрела погибли три человека (включая 9-летнюю девочку) возле поликлиники, двери в укрытие которой были закрыты.

Но были скандалы, когда людей просто не пускали в укрытия. К примеру, школьника охранник не пустил в подвал школы, потому что он пришёл со своей собакой. Или когда женщину с ребёнком не пускали в помещение в подвале жилого дома, где некоторые жильцы самостоятельно, за свой счёт, организовали себе место переждать угрозу. Подобных примеров масса. И всё потому, как подчеркивает эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, что Украина оказалась абсолютно не готова к полномасштабному вторжению. Система на уровне органов местного управления и на уровне государства оказалась не готова перестроиться на военный лад. Ещё три года назад (уже после вторжения РФ) собирались построить 14 стадионов, ОТГ, ОМС по всей Украине.

На сегодня нет единой системы, нет единой модели — как это должно быть. Всё переложено на органы местного управления. А у них нет желания, нет специалистов, нет возможностей.

"Давайте честно скажем: такой город, как Киев, не имеет достаточного количества бомбоубежищ. Просто под укрытия переписаны все подвалы, которые можно было. Но часть из них приватизирована, к другой части — отсутствует доступ. Физически у людей нет возможности куда-то пойти, потому что мы не готовились к войне", — отмечает в комментарии Фокусу Олег Попенко.

Органы местного управления, по мнению эксперта, не особо хотят этим заниматься. Причины разные: неготовность, некачественное управление, политические столкновения. В Киеве не построили ни одного бетонного укрытия, не говоря уже о стационарных, таких, чтобы выдержали удар "Орешника".

"Что касается укрытий в подвалах жилых домов, то жильцы вообще к этому вопросу не имеют отношения. Обслуживающие компании, ЖЭКи не имеют к этому никакого отношения, если они не получат на это финансирование. Единственное финансирование, которое есть, — это за обслуживание дома, что платят жильцы. Туда не входит ничего, связанного с бомбоубежищами. В подвалах можно и нужно навести порядок, но это не значит, что вопрос бомбоубежищ как-то решится. Кардинально это вопрос не решить", — констатирует Попенко.

Не каждый подвал спасёт жизнь

Военный инженер Владислав Свинцыцкий отметил, что главная проблема сегодняшнего дня в том, что власти решили пойти по пути наименьшего сопротивления, разрешив делать укрытия в подвалах зданий или жилых домов. Но не все они подходят под эту миссию.

"Большинство панельных зданий вообще не подходят под укрытия, потому что они складываются как карточные домики до самого низа, включая подвал, при серьёзном ракетном ударе. Даже при ударе 80-мм миномёта раскачивает подвал. Ещё более-менее устойчивым можно назвать панельный дом, фундамент которого крепится на сваях. Если на подушках — пиши пропало, он не выдержит тяжести панелей после удара, и его завалит. Если ваш дом панельный — ищите другое укрытие", — отмечает инженер в комментарии Фокусу.

По мнению экспертов, хорошо держат удар кирпичные дома с несущими стенами, новые монолитно-каркасные дома, а также дома из белого силикатного кирпича. Чем меньше окон в фундаменте — тем лучше укрытие, но запасные выходы обязательно должны быть, а их часто не бывает в подвалах домов. Ещё есть подземные паркинги, которые могут выдержать удар.

Но чтобы быть окончательно уверенным в том, что стены подвала или паркинга выдержат, нужно проводить обследование домов. А у нас, по словам Олега Попенко, этого никто не делал и не делает. Поэтому укрытие в подвалах — это лотерея.

"В идеале, лучшее бомбоубежище — это специально построенное по всем технологическим нормам, которые были ещё при СССР. Хотя их можно и нужно модернизировать, потому что в городах-миллионниках их нужно строить с расчётом на большое количество людей, которые там могут укрыться. Но даже за последние годы я не слышал, чтобы этим где-то занялись. В прифронтовых городах единственное, что делают, — это устанавливают на улицах бетонные укрытия, которые тоже не всегда выдерживают прямой удар ракеты. Но то, что в столице этим вопросом не занимались и не занимаются — это преступная халатность", — считает Свинцыцкий.

У нас невозможно где-то построить новое, потому что земля уже давно находится в частной собственности, помещения приватизированы. Законодательная база, которая должна быть прописана, не работает. Многим собственникам плевать на народ. Даже если есть указания, что надо пускать людей в укрытия под угрозой уголовной ответственности, — никто никого никуда пускать не будет и не собирается, считает Олег Попенко.

Отчёт Омбудсмена содержит ряд рекомендаций для правительства, в частности: срочно разработать единый устойчивый документ по укрытиям; заложить финансирование в государственный бюджет; предусмотреть компенсацию для объединённых территориальных общин; разработать алгоритм привлечения международной финансовой помощи на обустройство бомбоубежищ и укрытий. Но как быстро прислушаются к советам и примут решение — вот в чём вопрос.

Тем временем, ужасное состояние укрытия одного из общежитий университета им. Драгоманова в Киеве показали в сети. На кадрах заметно отсутствие элементарных условий для длительного пребывания людей в подвальном помещении, в частности грязная мебель, беспорядок и сырость.

Также Фокус писал, что накануне массированной российской атаки в ночь на 2 июня в Киеве часть людей не пропускали на станции метро, которые во время обстрелов используются как укрытие. Более того, одна из женщин в очереди даже потеряла сознание.