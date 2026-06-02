Женщина упала в обморок: в Киеве перед атакой РФ людей не пускали в метро — объяснение полиции

Накануне массированной российской атаки в ночь на 2 июня в Киеве часть людей не пропускали на станции метро, которые во время обстрелов используются как укрытие. Более того, одна из женщин в очереди даже потеряла сознание.

Как пишет издание "ТСН", ссылаясь на сообщения киевлян в соцсетях, за несколько часов до ночной атаки люди начали приходить к станциям метро, чтобы заранее укрыться в случае обстрела. Однако на некоторых станциях им отказывали в проходе внутрь.

В частности, на станции "Харьковская" очевидцы рассказывают, что людей с вещами и домашними животными не пускали на платформу и заставляли ждать у турникетов до объявления воздушной тревоги. Именно во время такого ожидания одной из женщин стало плохо — она потеряла сознание.

Именно состояние женщины стало "последней крепостью" киевлян, и люди начали требовали от работников полиции и метрополитена оказать помощь и позволить людям пройти в укрытие.

Похожие сообщения поступали и из других районов столицы. Киевляне утверждают, что аналогичные ситуации фиксировались на станциях "Позняки" и "Академгородок", где людям также советовали приходить уже после объявления воздушной тревоги.

Кроме того, в местных пабликах около полуночи появилось эмоциональное обращение киевлян к руководству метрополитена. В нем люди требовали обеспечить свободный доступ к станциям метро и позволить гражданам зайти внутрь.

Также в заметке призвали фиксировать на видео случаи, если кому-то отказывают во входе, и требовали реагирования и кадровых решений в отношении работников, которые, по их мнению, неподобающе организуют работу подземки во время войны.

Киевлян не пускали в метро перед атакой ВС РФ 2 июня

Отдельно отмечалось, что на части станций уже в течение длительного времени наблюдается большое скопление людей.

В то же время в полиции Киева объяснили журналистам, что на момент этих событий тревоги еще не было, а метро работало в обычном режиме. В частности, как укрытия станции начинают работать только во время воздушной тревоги или после того, как завершается движение поездов.

"По правилам метрополитена, граждане беспрепятственно допускаются на станцию во время воздушной тревоги и после завершения перевозки пассажиров в вечернее время. Итак, для прохода на платформу нужно было либо оплатить проезд, либо дождаться проезда последнего поезда, о чем сотрудник метрополитена и полицейский разъяснили пассажирам", — отмечают правоохранители.

Также в полиции добавили, что находиться в вестибюлях людям не запрещали, а после завершения работы метро всех желающих пропустили на станции, где они смогли спрятаться.

В ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В общем, удары вызвали пожары и разрушения в разных районах столицы. По последним данным, количество пострадавших возросло до 64 человек. Четыре человека погибли в результате атаки.

Также Фокус писал, что в ночь на 2 июня во время массированной атаки РФ на Киев в соцсетях разгорелся скандал из-за использования палаток в метро во время воздушных тревог. Часть киевлян считает, что большие туристические "палатки" занимают слишком много места в укрытиях и создают неудобства для других людей.

Впоследствии в Киевской городской военной администрации отреагировали на скандал с переполненным метро во время воздушных тревог и заверили, что рассматривают возможность установления определенных ограничений.