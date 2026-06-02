В Киеве могут запретить палатки в метро во время тревог: в КГГА отреагировали на скандал

Киевская городская военная администрация отреагировала на скандал с переполненным метро во время воздушных тревог. В частности, в сети жаловались на то, что из-за палаток, которые раскладывают люди, им не хватает места.

В КГВА заверили, что рассматривают возможность установления определенных ограничений. Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире "Ранок.LIVE".

Она признала, что в столичном метрополитене возникла проблема нехватки пространства из-за использования киевлянами палаток.

"Вопрос сложный, но чисто с учетом людей, которые находятся в укрытиях, то нужно максимально вести себя толерантно, для того, чтобы больше людей могли найти себе место во время воздушной тревоги и быть в безопасности", — сказала она.

Напомним, что после ночного обстрела в соцсетях разгорелась дискуссия, которая касалась уже не самой атаки, а условий пребывания людей на станциях подземки. Часть украинцев убеждены, что такие конструкции занимают слишком много места в условиях переполненных укрытий и создают неудобства для других людей. Зато их владельцы утверждают, что палатки помогают пережить многочасовые тревоги, защититься от сквозняков и обеспечить хотя бы минимальные условия для отдыха.

Атака на Киев 2 июня — что известно

В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву одновременно запуская по украинской столице ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. По данным городского головы Виталия Кличко, известно о пяти погибших и 65 раненых, в том числе пострадали трое детей. При этом есть попадания ракет в жилые дома и нежилые помещения по всему Киеву.

Утром оккупанты снова ударили ракетами по Киеву — предположительно, удар был нанесен ракетами "Циркон".

Также вражеским ударам подверглись Сумы, Херсон, Чернигов, Шостка, Житомир, Хмельницкий, Староконстантинов и населенные пункты Полтавского района.