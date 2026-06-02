У Києві можуть заборонити намети в метро під час тривог: у КМВА відреагували на скандал

Київська міська військова адміністрація відреагувала на скандал із переповненим метро під час повітряних тривог. Зокрема, у мережі скаржилися на те, що через намети, які розкладають люди, їм бракує місця.

У КМВА запевнили, що розглядають можливість встановлення певних обмежень. Про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в етері "Ранок.LIVE".

Вона визнала, що у столичному метрополітені виникла проблема нестачі простору через використання киянами наметів.

"Питання складне, але чисто з огляду людей, які перебувають в укриттях, то потрібно максимально поводитися толерантно, для того, щоб більше людей могли знайти собі місце під час повітряної тривоги та бути в безпеці", — сказала вона.

Нагадаємо, що після нічного обстрілу у соцмережах розгорілася дискусія, яка стосувалася вже не самої атаки, а умов перебування людей на станціях підземки. Частина українців переконані, що такі конструкції займають надто багато місця в умовах переповнених укриттів та створюють незручності для інших людей. Натомість їхні власники стверджують, що палатки допомагають пережити багатогодинні тривоги, захиститися від протягів та забезпечити хоча б мінімальні умови для відпочинку.

Атака на Київ 2 червня — що відомо

У ніч на 2 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву водночас запускаючи по українській столиці ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. За даними міського голови Віталія Кличка, відомо про п'ятьох загиблих та 65 поранених, зокрема постраждало троє дітей. При цьому є влучання ракет у житлові будинки та нежитлові приміщення по всьому Києву.

Вранці окупанти знову вдарили ракетами по Києву — імовірно, удар було завдано ракетами "Циркон".

Також ворожих ударів зазнали Суми, Херсон, Чернігів, Шостка, Житомир, Хмельницький, Старокостянтинів та населені пункти Полтавського району.