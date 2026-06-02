Жінка зомліла у черзі: у Києві перед атакою РФ людей не пускали в метро — пояснення поліції

Напередодні масованої російської атаки в ніч проти 2 червня у Києві частину людей не пропускали на станції метро, які під час обстрілів використовуються як укриття. Ба більше, одна із жінок в черзі навіть втратила свідомість.

Як пише видання "ТСН", посилаючись на повідомлення киян у соцмережах, за кілька годин до нічної атаки люди почали приходити до станцій метро, щоб заздалегідь сховатися у разі обстрілу. Проте на деяких станціях їм відмовляли у проході всередину.

Зокрема, на станції "Харківська" очевидці розповідають, що людей із речами та домашніми тваринами не пускали на платформу і змушували чекати біля турнікетів до оголошення повітряної тривоги. Саме під час такого очікування одній із жінок стало зле — вона втратила свідомість.

Саме стан жінки став "останньою креплею" киян, і люди почали вимагали від працівників поліції та метрополітену надати допомогу та дозволити людям пройти в укриття.

Схожі повідомлення надходили і з інших районів столиці. Кияни стверджують, що аналогічні ситуації фіксувалися на станціях "Позняки" та "Академмістечко", де людям також радили приходити вже після оголошення повітряної тривоги.

Крім того, у місцевих пабліках близько опівночі з’явилося емоційне звернення киян до керівництва метрополітену. У ньому люди вимагали забезпечити вільний доступ до станцій метро та дозволити громадянам зайти всередину.

Також у дописі закликали фіксувати на відео випадки, якщо комусь відмовляють у вході, та вимагали реагування і кадрових рішень щодо працівників, які, на їхню думку, неналежно організовують роботу підземки під час війни.

Киян не пускали в метро перед атакою ЗС РФ 2 червня Фото: Скриншот

Окремо зазначалося, що на частині станцій уже протягом тривалого часу спостерігається велике скупчення людей.

Водночас у поліції Києва пояснили журналістам, що на момент цих подій тривоги ще не було, а метро працювало у звичайному режимі. Зокрема, як укриття станції починають працювати лише під час повітряної тривоги або після того, як завершується рух поїздів.

"За правилами метрополітену, громадяни безперешкодно допускаються на станцію під час повітряної тривоги та після завершення перевезення пасажирів у вечірній час. Отже, для проходу на платформу потрібно було або сплатити проїзд, або дочекатись проїзду останнього потягу, про що співробітник метрополітену та поліцейський роз’яснили пасажирам", — зазначають правоохоронці.

Також у поліції додали, що перебувати у вестибюлях людям не забороняли, а після завершення роботи метро всіх охочих пропустили на станції, де вони змогли сховатися.

У ніч проти 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Загалом, удари спричинили пожежі та руйнування в різних районах столиці. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 64 осіб. Чотири людини загинули внаслідок атаки.

Також Фокус писав, що у ніч на 2 червня під час масованої атаки РФ на Київ у соцмережах розгорівся скандал через використання наметів у метро під час повітряних тривог. Частина киян вважає, що великі туристичні "палатки" займають надто багато місця в укриттях і створюють незручності для інших людей.

Згодом у Київській міській військовій адміністрації відреагували на скандал із переповненим метро під час повітряних тривог та запевнили, що розглядають можливість встановлення певних обмежень.