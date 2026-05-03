Сырость, грязь и беспорядок: как выглядит укрытие общежития университета Драгоманова (видео)

Состояние укрытия одного из общежитий университета им. Драгоманова в Киеве показали в сети. Помещение выглядит непригодным для длительного пребывания людей.

Укрытие общежития №2 Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова, которое расположено на улице Левка Лукьяненко, явно находится в неудовлетворительном состоянии. Соответствующее видео с коротенькой "экскурсией" по защитному сооружению обнародовали в сети, пишет Фокус.

На кадрах заметно отсутствие элементарных условий для длительного пребывания людей в подвальном помещении, в частности грязная мебель, беспорядок и сырость.

Отметим, в целом для студентов и преподавателей вуза предусмотрен ряд укрытий в учебных корпусах, общежитиях, цокольных помещениях, паркингах, подвалах, спортзалах.

Укрытие университета Фото: из открытых источников

В девятиэтажном общежитии №2 блочного типа, рассчитанном на 640 койко-мест, проживают студенты факультета украинской филологии и литературного творчества и факультета иностранной филологии.

В январе в сети также жаловались на неудовлетворительные условия проживания, называя общежитие "сараем с пропиской".

Студенты жаловались на плесень в душевых комнатах и почти минусовую температуру в жилых комнатах.

Напомним, в конце ноября 2025 года женщина с ребенком не смогла попасть в гражданское укрытие в Подольском районе Киева во время ракетно-дроновой атаки РФ. Ей отказали, поскольку, по словам участницы конфликта, в этом помещении присутствующие сделали "все для себя".

В феврале 2026 года аналогичный случай произошел во Львове. Во время воздушной тревоги сотрудники школы не пускали людей в укрытие, поскольку оно предназначено только для учеников.