Сирість, бруд і безлад: як виглядає укриття гуртожитку університету Драгоманова (відео)

Стан укриття одного з гуртожитків університету ім. Драгоманова у Києві показали у мережі. Приміщення виглядає непридатним для тривалого перебування людей.

Укриття гуртожитку №2 Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, яке розташоване на вулиці Левка Лук'яненка, явно знаходиться у незадовільному стані. Відповідне відео з коротенькою "екскурсією" по захисній споруді оприлюднили у мережі, пише Фокус.

На кадрах помітна відсутність елементарних умов для тривалого перебування людей у підвальному приміщенні, зокрема брудні меблі, безлад та сирість.

Зазначимо, загалом для студентів та викладачів вишу передбачена низка укриттів у навчальних корпусах, гуртожитках, цокольних приміщеннях, паркінгах, підвалах, спортзалах.

Укриття університету Фото: з відкритих джерел

У дев'ятиповерховому гуртожитку №2 блочного типу, розрахованому на 640 ліжко-місць, проживають студенти факультету української філології та літературної творчості та факультету іноземної філології.

У січні у мережі також скаржилися на незадовільні умови проживання, називаючи гуртожиток "сараєм з пропискою".

Студенти нарікали на плісняву у душових кімнатах та майже мінусову температуру у житлових кімнатах.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2025 року жінка з дитиною не змогла потрапити до цивільного укриття у Подільському районі Києва під час ракетно-дронової атаки РФ. Їй відмовили, оскільки, за словами учасниці конфлікту, у цьому приміщені присутні зробили "все для себе".

У лютому 2026 аналогічний випадок стався у Львові. Під час повітряної тривоги співробітники школи не пускали людей до укриття, оскільки воно призначене лише для учнів.