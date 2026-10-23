Кабмин "запретил" прятаться в школах и детских садах: что на самом деле изменилось

Придется ли покидать школьное убежище во время тревоги, если начались уроки? Новые правила Кабмина вызвали дискуссию о доступе жителей к укрытиям. Фокус выяснил, что на самом деле изменилось и почему критикуют решение правительства.

Появилась информация, что отныне укрытия детских садов предназначены только для детей и сотрудников, а остальных жителей будут пускать в школьные убежища только после принятия местными властями решения о совместном использовании.

Основанием послужило постановление Кабмина № 1288 от 15 октября 2026 года, которое изменяет правила использования защитных сооружений гражданской обороны. Однако представлять его как новый общий запрет на укрытие в учебных заведениях — некорректно.

Что действовало до принятия постановления

Убежища в детских садах и раньше имели особый статус. Закон "О дошкольном образовании" прямо предусматривает, что защитные сооружения, находящиеся на балансе или территории этих учреждений, используются исключительно для защиты участников образовательного процесса. Новое постановление повторяет эту норму.

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Как пояснил в комментарии Фокусу депутат Киевсовета Леонид Емец, ограничения связаны с необходимостью особой защиты маленьких детей, в частности с соблюдением требований безопасности и гигиены.

"О дошкольных учреждениях вообще не нужно упоминать в постановлении, поскольку этот вопрос урегулирован законом. Законом предусмотрено, что это особый статус, и их нельзя — эти укрытия в дошкольных учреждениях — использовать в качестве общественных укрытий. Именно поэтому они отсутствуют на карте укрытий города Киева", — отметил он.

Ограничения для школ также появились ранее. Еще постановление Кабмина от 19 декабря 2023 года № 1331 предусматривало, что во время очного обучения учебные помещения доступны только для участников образовательного процесса. Следовательно, именно это правило не является нововведением октября 2026 года.

Что изменили в школьных убежищах

Новое постановление подробно определяет, при каких условиях школьное убежище может одновременно принимать участников образовательного процесса и других жителей.

Для этого требуется решение местных органов исполнительной власти или местного самоуправления. Порядок пользования устанавливает балансодержатель — учредитель или руководитель учреждения. Перед принятием решения необходимо оценить возможности конкретного укрытия.

Речь идет не только о свободных местах. Необходимо разграничить зоны пребывания детей и других людей, свести к минимуму пересечение их маршрутов, предусмотреть отдельные санузлы для участников образовательного процесса и ограничить доступ посторонних в другие помещения школы. Также необходимо определить порядок сопровождения жильцов ночью, в выходные и праздничные дни.

Информацию о школьных убежищах, которыми могут пользоваться другие жители, часах доступа и правилах пребывания должны обнародовать учебные заведения или их учредители.

Таким образом, постановление подробно описывает механизм совместного использования школьных убежищ. Оно не означает автоматического закрытия всех таких убежищ для населения, но и не позволяет всем школам безоговорочно принимать жителей одновременно с детьми.

Почему критикуют новые правила

Леонид Емец считает, что предложенный порядок возлагает ответственность за обеспечение доступа людей к укрытиям на местные власти и директоров школ.

"Сейчас в связи с этим постановлением Кабинет министров, действуя в абсолютно популистском духе, вместо того чтобы взять на себя ответственность и урегулировать этот вопрос, перекладывает его на местные органы самоуправления", — заявил депутат.

По его мнению, с учетом особенностей управления Киевом необходимо четко определить, какой именно орган должен принимать соответствующие решения. Отдельное замечание Емеца касается ответственности руководителей учреждений за организацию доступа жителей и безопасность детей.

"Перекладывать ответственность на директора в таком формате или на человека, который руководит школой и отвечает за детей, — это, как минимум, безответственный поступок", — сказал он.

Депутат привел практический пример: воздушная тревога начинается ночью и длится до полудня. Жители уже находятся в убежище, а в школе начинается учебный процесс. Как в таком случае должен поступить директор — потребовать, чтобы люди покинули укрытие во время тревоги? Кроме того, у учебных заведений разные расписания уроков и кружков. По мнению Емеца, такие ситуации требуют четкого общего алгоритма, а не решений по усмотрению руководителя школы.

Емец также призвал правительство сосредоточиться на установке мобильных укрытий в Киеве и раскритиковал темпы проведения этой работы районными администрациями.

Напомним, на случай разрушения мостов через Днепр Киев планирует создать резервные переправы.

Кроме того, Фокус выяснял, насколько надежным укрытием является столичная метрополия и сможет ли она защитить людей в случае реализации самого худшего сценария — ядерного удара.