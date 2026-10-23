Кабмін "заборонив" ховатися у школах і садках: що насправді змінилося

Чи доведеться залишати шкільне укриття посеред тривоги, якщо почалися уроки? Нові правила Кабміну викликали дискусію про доступ мешканців до сховищ. Фокус з'ясував, що насправді змінилося та чому критикують рішення уряду.

З'явилась інформація, що відтепер укриття дитсадків призначені лише для дітей і працівників, а інших мешканців пускатимуть до шкільних сховищ тільки після рішення місцевої влади про спільне використання.

Підставою стала постанова Кабміну №1288 від 15 жовтня 2026 року, яка змінює правила використання захисних споруд цивільного захисту. Проте подавати її як нову загальну заборону ховатися в освітніх закладах — некоректно.

Що діяло до постанови

Укриття дитсадків і раніше мали особливий статус. Закон "Про дошкільну освіту" прямо передбачає, що захисні споруди на балансі або території цих закладів використовуються виключно для захисту учасників освітнього процесу. Нова постанова повторює цю норму.

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Як пояснив у коментарі Фокусу депутат Київради Леонід Ємець, обмеження пов'язані з необхідністю особливого захисту маленьких дітей, зокрема дотримання вимог безпеки та гігієни.

"Дошкільні заклади згадувати взагалі в постанові не потрібно, тому що це врегульовано законом. Законом передбачено, що це особливий статус і їх не можна, ці укриття в дошкільних закладах, використовувати як укриття загальні. Саме тому вони відсутні на мапі укриттів міста Києва", — зазначив він.

Обмеження для шкіл також з'явилися раніше. Ще постанова Кабміну від 19 грудня 2023 року №1331 передбачала, що під час очного навчання освітні укриття доступні тільки для учасників освітнього процесу. Отже, саме це правило не є нововведенням жовтня 2026 року.

Що змінили для шкільних укриттів

Нова постанова докладно визначає, за яких умов шкільне укриття може одночасно приймати учасників освітнього процесу та інших мешканців.

Для цього потрібне рішення місцевих органів виконавчої влади або місцевого самоврядування. Порядок користування встановлює балансоутримувач — засновник або керівник закладу. Перед ухваленням рішення необхідно оцінити можливості конкретного укриття.

Йдеться не лише про вільні місця. Потрібно розмежувати зони перебування дітей та інших людей, мінімізувати перетин маршрутів їхнього руху, передбачити окремі санвузли для учасників освітнього процесу та обмежити доступ сторонніх до інших приміщень школи. Також мають визначити порядок супроводу мешканців уночі, у вихідні й святкові дні.

Інформацію про шкільні укриття, якими можуть користуватися інші мешканці, години доступу та правила перебування мають оприлюднювати заклади освіти або їхні засновники.

Таким чином, постанова деталізує механізм спільного використання шкільних сховищ. Вона не означає автоматичного закриття всіх таких укриттів для населення, але й не дозволяє всім школам безумовно приймати мешканців одночасно з дітьми.

Чому критикують нові правила

Леонід Ємець вважає, що запропонований порядок перекладає відповідальність за доступ людей до укриттів на місцеву владу та директорів шкіл.

"Зараз у зв'язку з цією постановою Кабінет Міністрів в абсолютно популістичній манері, замість того щоб прийняти відповідальність на себе і врегулювати це питання, скидає це на місцеве самоврядування", — заявив депутат.

На його думку, з огляду на особливості управління Києвом необхідно чітко визначити, який саме орган має ухвалювати відповідні рішення. Окреме заперечення Ємеця — відповідальність керівників закладів за організацію доступу мешканців і безпеку дітей.

"Перекладати відповідальність на директора в цьому форматі або на особу, яка завідує школою і відповідає за дітей, — це як мінімум безвідповідальна взагалі історія", — сказав він.

Депутат навів практичний приклад: повітряна тривога починається вночі та триває до полудня. Мешканці вже перебувають у сховищі, а в школі починається освітній процес. Як тоді має діяти директор — вимагати, щоб люди залишили укриття під час тривоги? Крім того, заклади мають різний розклад уроків і гуртків. На думку Ємеця, такі ситуації потребують чіткого загального алгоритму, а не рішень на розсуд керівника школи.

Ємець також закликав уряд зосередитися на встановленні мобільних укриттів у Києві та розкритикував темпи цієї роботи районними адміністраціями.

Нагадаємо, на випадок руйнування мостів через Дніпро Київ планує створити резервні переправи.

Також Фокус розбирався, наскільки надійним укриттям є столичне метро і чи може воно захистити людей у разі найгіршого сценарію — ядерного удару.