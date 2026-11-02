Новый коронованный гений: 20-летний Кими Антонелли стал чемпионом "Формулы-1" в сезоне-2026

Итальянский феномен из Mercedes-AMG Андреа Кими Антонелли досрочно гарантировал себе титул чемпиона мира Формулы-1 сезона-2026 по итогам Гран-при Мексики. 20-летний пилот вошел в историю как самый молодой чемпион королевских автогонок.

Гран-при Мексики на автодроме имени братьев Родригес поставил точку в главной интриге сезона-2026. Финишировав на X месте, Кими Антонелли набрал X количество очков, недосягаемое для преследователей за четыре этапа до конца чемпионата.

Победителем гонки в Мехико стал Макс Ферстаппен, второе место занял Льюис Хэмилтон. Однако главным героем уик-энда стал именно молодой итальянец.

"Мы это сделали. Без команды и семьи я бы не оказался здесь. Я благодарен за этот момент. Он надолго останется в моей памяти", — прокомментировал Антонелли.

Ключевые моменты Гран-при Мексики 2026 года

Победитель гонки: Макс Ферстаппен (Red Bull) одержал победу в драматичном и хаотичном заезде.

Макс Ферстаппен (Red Bull) одержал победу в драматичном и хаотичном заезде. Финиш Кими Антонелли: 20-летний пилот Mercedes финишировал на 3-м месте. Набранных очков хватило, чтобы гарантировать себе досрочный титул.

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Главная интрига и драмы заезда

Старт с поул-позиции выиграл Льюис Хэмилтон (Ferrari), однако по ходу гонки лидерство перехватили Ферстаппен.

На 44-м круге Макс Ферстаппен вышел в лидеры и удержал первую позицию до самого финиша, несмотря на проблемы с торможением двигателем.

В борьбе за первое место произошла жесткая внутрикомандная дуэль между пилотами Ferrari — Леклером и Хэмилтоном.

Итоговый подиум Гран-при Мексики

Макс Ферстаппен (Red Bull) Люис Хэмилтон (Ferrari) Кими Антонелли (Mercedes)

Путь к триумфу

Сезон 2026 года стал для Антонелли настоящим бенефисом. Взяв 9 побед в течение сезона (включая триумфы в Китае, Майами, Монако, Монце и Остине), гонщик Mercedes захватил лидерство в личном зачете и удерживал преимущество над соперниками, среди которых были его напарник Джордж Расселл и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон.

Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом "Формулы-1" Фото: Mercedes-AMG

Историческое достижение

Завоевав титул в возрасте 20 лет, Андреа Кими Антонелли переписал рекорд Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена, став самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1. Кроме того, это первый титул в личном зачете для гонщиков из Италии со времен Альберто Аскари в 1953 году.

Кубок конструкторов также уходит к Mercedes, которые благодаря доминированию Антонелли и Расселла досрочно оформили чемпионский титул команд.

В феврале 2026 года Фокус писал, что Андреа Кими Антонелли попал в ДТП на своем лимитированном суперкаре Mercedes-AMG GT.

Напомним, чемпионом Формулы-1 в 2025 году стал пилот команды McLaren Ландо Норрис, завоевав титул после гонки в Абу-Даби.