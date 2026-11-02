Італійський феномен із Mercedes-AMG Андреа Кімі Антонеллі достроково забезпечив собі титул чемпіона світу "Формули-1" сезону-2026 за підсумками Гран-прі Мексики. 20-річний пілот увійшов в історію як наймолодший чемпіон королівських автоперегонів.

Гран-прі Мексики на автодромі імені братів Родрігес поставило крапку в головній інтризі сезону-2026. Фінішувавши на X місці, Кімі Антонеллі набрав X очок, що є недосяжним для переслідувачів за чотири етапи до кінця чемпіонату.

Переможцем гонки в Мехіко став Макс Ферстаппен, друге місце посів Льюїс Хемільтон. Однак головним героєм уїк-енду став саме молодий італієць.

"Ми це зробили. Без команди та родини я не був би тут. Я вдячний за цей момент. Це буде в моїй пам'яті надовго", — прокоментував Антонеллі.

Ключові моменти Гран-прі Мексики 2026 року

Переможець гонки: Макс Ферстаппен (Red Bull) здобув перемогу в драматичному та хаотичному заїзді.

Макс Ферстаппен (Red Bull) здобув перемогу в драматичному та хаотичному заїзді. Результат Кімі Антонеллі: 20-річний пілот Mercedes фінішував на 3-му місці. Набраних очок вистачило, щоб гарантувати собі достроковий титул.

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Головна інтрига та драматичні події перегонів

Старт з поул-позиції виграв Льюїс Гамільтон (Ferrari), проте в ході гонки лідерство перехопив Ферстаппен.

На 44-му колі Макс Ферстаппен вийшов у лідери й утримав першу позицію аж до самого фінішу, незважаючи на проблеми з гальмуванням двигуна.

У боротьбі за перше місце розгорнулася запекла внутрішньокомандна дуель між пілотами Ferrari — Леклером і Хемілтоном.

Підсумковий подіум Гран-прі Мексики

Макс Ферстаппен (Red Bull) Льюїс Хемілтон (Ferrari) Кімі Антонеллі (Mercedes)

Шлях до тріумфу

Сезон 2026 року став для Антонеллі справжнім тріумфом. Здобувши 9 перемог протягом сезону (включно з тріумфами в Китаї, Маямі, Монако, Монці та Остіні), гонщик Mercedes захопив лідерство в індивідуальному заліку й утримував перевагу над суперниками, серед яких були його напарник Джордж Расселл і семиразовий чемпіон Льюїс Гамільтон.

Кімі Антонеллі став наймолодшим чемпіоном "Формули-1" Фото: Mercedes-AMG

Історичне досягнення

Завоювавши титул у віці 20 років, Андреа Кімі Антонеллі побив рекорд Себастьяна Феттеля та Макса Ферстаппена, ставши наймолодшим чемпіоном світу в історії "Формули-1". Крім того, це перший титул в індивідуальному заліку для гонщиків з Італії з часів Альберто Аскарі у 1953 році.

Кубок конструкторів також дістається Mercedes, які завдяки домінуванню Антонеллі та Расселла достроково завоювали чемпіонський титул серед команд.

У лютому 2026 року видання "Фокус" повідомляло, що Андреа Кімі Антонеллі потрапив у ДТП на своєму суперкарі Mercedes-AMG GT з обмеженим тиражем.

Нагадаємо, чемпіоном "Формули-1" у 2025 році став пілот команди McLaren Ландо Норріс, який завоював титул після гонки в Абу-Дабі.