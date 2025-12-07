Прервал доминирование Ферстаппена: Ландо Норрис — чемпион "Формулы-1" в 2025 году (фото)
Пилот McLaren Ландо Норрис выиграл чемпионат мира по автогонкам "Формула-1" и прервал четырехлетнюю гегемонию Макса Ферстаппена.
Британец Ландо Норрис впервые стал чемпионом "Формулы-1". 26-летний гонщик McLaren не выиграл финальный Гран-при Абу-Даби, однако победил в зачете пилотов. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.
Победу в Гран-при Абу-Даби праздновал Макс Ферстаппен, однако нидерландец не смог защитить чемпионский титул. Ландо Норрис финишировал третьим и опередил конкурента на два пункта в общем зачете. Третьим в чемпионате стал партнер Норриса по McLaren Оскар Пиастри.
Это первое чемпионство для McLaren с 2008 года. Британская команда уверенно победила и в кубке конструкторов, оставив позади Mercedes и Red Bull.
Результаты Гран-при Абу-Даби 2025 года:
- Макс Ферстаппен (Red Bull).
- Оскар Пиастри (McLaren).
- Ландо Норрис (McLaren).
- Шарль Леклер (Ferrari).
- Джордж Рассел (Mercedes).
- Фернандо Алонсо (Aston Martin).
- Эстебан Окон (Haas).
- Льюис Хэмилтон (Ferrari).
- Лэнс Стролл (Aston Martin).
- Оливер Бирман (Haas).
- Нико Хюлькенберг (Sauber).
- Габриэль Бортолето (Sauber).
- Карлос Сайнс (Williams).
- Юки Тсунода (Red Bull).
- Андреа Кими Антонелли (Mercedes).
- Александер Албон (Williams).
- Изак Аджар (Racing Bulls).
- Лаям Лоусон (Racing Bulls).
- Пьер Гасли (Alpine).
- Франко Колапинто (Alpine).
Чемпионат "Формулы-1" 2025 года, личный зачет:
- Ландо Норрис (McLaren) — 423 очка.
- Макс Ферстаппен (Red Bull) — 421.
- Оскар Пиастри (McLaren) — 410.
- Джордж Рассел (Mercedes) — 319.
- Шарль Леклер (Ferrari) — 242.
- Льюис Гамильтон (Ferrari) — 156.
- Андреа Кими Антонелли (Mercedes) — 150.
- Александер Албон (Williams) — 73.
- Карлос Сайнс (Williams) — 64.
- Фернандо Алонсо (Aston Martin) — 56.
- Изак Аджар (Racing Bulls) — 51.
- Нико Хюлькенберг (Sauber) — 49.
- Оливер Бирман (Haas) — 42.
- Лаям Лоусон (Racing Bulls) — 38.
- Эстебан Окон (Haas) — 38.
- Пьер Гасли (Alpine) — 22.
- Габриэль Бортолето (Sauber) — 19.
Кубок конструкторов-2025:
- McLaren — 833 очка.
- Mercedes — 469.
- Red Bull — 451.
- Ferrari — 398.
- Williams — 137.
- Racing Bulls — 92.
- Aston Martin — 89.
- Haas — 79.
- Sauber — 70.
- Alpine — 22.
