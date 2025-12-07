Поддержите нас UA
Прервал доминирование Ферстаппена: Ландо Норрис — чемпион "Формулы-1" в 2025 году (фото)

Ландо Норрис Макларен
Ландо Норрис из McLaren стал чемпионом "Формулы-1" в 2025 году | Фото: Formula1.com

Пилот McLaren Ландо Норрис выиграл чемпионат мира по автогонкам "Формула-1" и прервал четырехлетнюю гегемонию Макса Ферстаппена.

Британец Ландо Норрис впервые стал чемпионом "Формулы-1". 26-летний гонщик McLaren не выиграл финальный Гран-при Абу-Даби, однако победил в зачете пилотов. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Победу в Гран-при Абу-Даби праздновал Макс Ферстаппен, однако нидерландец не смог защитить чемпионский титул. Ландо Норрис финишировал третьим и опередил конкурента на два пункта в общем зачете. Третьим в чемпионате стал партнер Норриса по McLaren Оскар Пиастри.

Ландо Норрис
26-летний британец прервал выигрышную серию Макса Ферстаппена
Фото: Formula1.com

Это первое чемпионство для McLaren с 2008 года. Британская команда уверенно победила и в кубке конструкторов, оставив позади Mercedes и Red Bull.

Результаты Гран-при Абу-Даби 2025 года:

  1. Макс Ферстаппен (Red Bull).
  2. Оскар Пиастри (McLaren).
  3. Ландо Норрис (McLaren).
  4. Шарль Леклер (Ferrari).
  5. Джордж Рассел (Mercedes).
  6. Фернандо Алонсо (Aston Martin).
  7. Эстебан Окон (Haas).
  8. Льюис Хэмилтон (Ferrari).
  9. Лэнс Стролл (Aston Martin).
  10. Оливер Бирман (Haas).
  11. Нико Хюлькенберг (Sauber).
  12. Габриэль Бортолето (Sauber).
  13. Карлос Сайнс (Williams).
  14. Юки Тсунода (Red Bull).
  15. Андреа Кими Антонелли (Mercedes).
  16. Александер Албон (Williams).
  17. Изак Аджар (Racing Bulls).
  18. Лаям Лоусон (Racing Bulls).
  19. Пьер Гасли (Alpine).
  20. Франко Колапинто (Alpine).

Чемпионат "Формулы-1" 2025 года, личный зачет:

  1. Ландо Норрис (McLaren) — 423 очка.
  2. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 421.
  3. Оскар Пиастри (McLaren) — 410.
  4. Джордж Рассел (Mercedes) — 319.
  5. Шарль Леклер (Ferrari) — 242.
  6. Льюис Гамильтон (Ferrari) — 156.
  7. Андреа Кими Антонелли (Mercedes) — 150.
  8. Александер Албон (Williams) — 73.
  9. Карлос Сайнс (Williams) — 64.
  10. Фернандо Алонсо (Aston Martin) — 56.
  11. Изак Аджар (Racing Bulls) — 51.
  12. Нико Хюлькенберг (Sauber) — 49.
  13. Оливер Бирман (Haas) — 42.
  14. Лаям Лоусон (Racing Bulls) — 38.
  15. Эстебан Окон (Haas) — 38.
  16. Пьер Гасли (Alpine) — 22.
  17. Габриэль Бортолето (Sauber) — 19.
Кубок конструкторов-2025:

  1. McLaren — 833 очка.
  2. Mercedes — 469.
  3. Red Bull — 451.
  4. Ferrari — 398.
  5. Williams — 137.
  6. Racing Bulls — 92.
  7. Aston Martin — 89.
  8. Haas — 79.
  9. Sauber — 70.
  10. Alpine — 22.

