19 лет назад Михаэль Шумахер завершил выступления за Ferrari: в каком состоянии он сейчас

В этот день 19 лет назад Михаэль Шумахер провел последнюю гонку за Ferrari. Немец выиграл более 90 гонок в "Формуле-1", но сейчас у него другая борьба — семикратный чемпион пытается преодолеть последствия серьезной черепно-мозговой травмы, полученной на горнолыжном курорте в Альпах в 2013 году.

22 октября 2006 года Михаэль Шумахер завершил самый успешный этап своей карьеры в составе команды Ferrari. Именно за рулем красных болидов он стал одним из лучших гонщиков в истории и, несомненно, самым известным и популярным. Впрочем, в последние годы его жизнь является тайной за семью замками.

Что известно о состоянии Михаэля Шумахера

После несчастного случая в Альпах новостей о Михаэле Шумахере чрезвычайно мало, ведь семья охраняет его личную жизнь и держит в секрете информацию о состоянии его здоровья. Семейное поместье в Швейцарии превратили в крепость и доступ туда имеет только узкий круг родственников и друзей.

Коринна Шумахер защищает частную жизнь мужа Фото: BBC

Впрочем, недавно появились обнадеживающие новости. Как сообщает Daily Mail, журналист французского издания L'Équipe Стефан Л'Эрмитт поделился в подкасте Le Grand Recit информацией о здоровье Шумахера: "Известно, что он дышит и общается с семьей, но, видимо, не разговаривает, и мы не видели, как он ходит. Я бы не сказал, что он здоров, но, возможно, ему стало немного лучше".

Відео дня

В этом году автограф Михаэля Шумахера появился на шлеме, который выставили на благотворительный аукцион во время Гран-при Бахрейна.

"Держала ли его жена за руку? Мы точно не знаем, но это впервые, когда мы получили положительный знак, почти признак жизни", — подчеркнул Стефан Лермитт.

Михаэль Шумахер выиграл 91 Гран-при в "Формуле-1" Фото: RM Sotheby's

Ранее другой журналист — Феликс Горнер из RTL — заявил, что состояние Михаэля Шумахера тяжелое:

"Он нуждается в постоянном уходе и полностью зависит от тех, кто за ним ухаживает. И он больше не может выражать свои эмоции вербально. Сейчас к Михаэлю могут посещать максимум 20 человек".

Михаэль Шумахер дебютировал в "Формуле-1" в 1991 году Фото: Wikipedia

Михаэль Шумахер — легенда автогонок

Михаэль Шумахер — один из самых успешных автогонщиков всех времен и народов. Немецкий гонщик семь раз выигрывал чемпионат "Формулы-1", одержал 91 победу в Гран-при и 155 раз поднимался на подиум.

Михаэль Шумахер занимался автогонками с трехлетнего возраста — отец сам смастерил ему карт, ведь не имел возможности приобрести его. В 22 года немец дебютировал в "Формуле-1", в 23 — одержал первую победу, а в 25 — стал чемпионом мира за рулем болида Benetton-Ford.

Михаэль Шумахер семь раз становился чемпионом "Формулы-1" Фото: Formula1.com

В 1996 году уже двукратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер принял рискованное решение перейти в команду Ferrari, положение дел в которой оставляло желать лучшего. Даже на медленном болиде немец выиграл ряд Гран-при.

Именно благодаря Шумахеру команда Ferrari вернулась к победам в "Формуле-1", ведь чемпионство в личном зачете итальянцы не могли выиграть с 1979 года. Немецкий гонщик одержал для Ferrari 72 победы и сразу пять чемпионских титулов (2000-2004 гг.).

В 2010 году 41-летний Шумахер вернулся в "Формулу-1" за рулем Mercedes, однако не смог адаптироваться к новому болиду и уже не побеждал. Окончательно немец завершил карьеру в 2012 году.

В 2010 году Михаэль Шумахер вернулся в "Формулу-1", но не выиграл ни одной гонки за Mercedes Фото: Getty Images

Для многих Михаэль Шумахер ассоциируется, в первую очередь, с Ferrari, что и неудивительно — выступления за итальянскую команду были его звездным часом. И именно с успехами Шумахера связывают резкий рост продаж Ferrari в XXI веке.

А еще ни один гонщик не был настолько узнаваемым и не имел такого влияния на культуру. Михаэль Шумахер снимался в кино, озвучивал одного из персонажей мультфильма "Тачки" и участвовал в любительских и благотворительных футбольных соревнованиях. Болиды Шумахера продают на аукционах за миллионы долларов. И недаром быстрых водителей во многих странах называют шумахерами — это показатель популярности семикратного чемпиона.

Благодаря успехам Шумахера продажи Ferrari резко выросли благодаря успехам Шумахера Фото: Sotheby’s

В 2020 году немца признали самой влиятельной персоной в истории "Формулы-1". К тому же, Михаэль Шумахер — один из самых богатых спортсменов всех времен — за свою карьеру он заработал 780 миллионов долларов.

Кстати, недавно в румынской глубинке обнаружили эксклюзивный Bugatti Шумахера.

Также Фокус рассказывал о чехе, который годами ездил по шоссе на болиде "Формулы-1".