19 років тому Міхаель Шумахер завершив виступи за Ferrari: у якому стані він зараз

У цей день 19 років тому Міхаель Шумахер провів останню гонку за Ferrari. Німець виграв понад 90 перегонів у "Формулі-1", але зараз у нього інша боротьба – семиразовий чемпіон намагається подолати наслідки серйозної черепно-мозкової травми, отриманої на гірськолижному курорті в Альпах у 2013 році.

22 жовтня 2006 року Міхаель Шумахер завершив найуспішніший етап своєї кар’єри у складі команди Ferrari. Саме за кермом червоних болідів він став одним із найкращих гонщиків у історії і, безсумнівно, найвідомішим та найпопулярнішим. Утім, в останні роки його життя є таємницею за сімома замками.

Що відомо про стан Міхаеля Шумахера

Після нещасного випадку в Альпах новин про Міхаеля Шумахера надзвичайно мало, адже сім’я охороняє його особисте життя і тримає в секреті інформацію про стан його здоров’я. Родинний маєток у Швейцарії перетворили на фортецю і доступ туди має лише вузьке коло родичів та друзів.

Корінна Шумахер захищає приватне життя чоловіка Фото: BBC

Утім, нещодавно з’явилися обнадійливі новини. Як повідомляє Daily Mail, журналіст французького видання L'Équipe Стефан Л'ермітт поділився у подкасті Le Grand Recit інформацією про здоров'я Шумахера: "Відомо, що він дихає і спілкується з сім'єю, але, мабуть, не розмовляє, і ми не бачили, як він ходить. Я б не сказав, що він здоровий, але, можливо, йому стало трохи краще".

Цьогоріч автограф Міхаеля Шумахера з’явився на шоломі, який виставили на благодійний аукціон під час Гран-прі Бахрейну.

"Чи тримала його дружина за руку? Ми точно не знаємо, але це вперше, коли ми отримали позитивний знак, майже ознаку життя", — наголосив Стефан Л'ермітт.

Міхаель Шумахер виграв 91 Гран-прі у "Формулі-1" Фото: RM Sotheby's

Раніше інший журналіст – Фелікс Горнер із RTL – заявив, що стан Міхаеля Шумахера важкий:

"Він потребує постійного догляду та повністю залежить від тих, хто його доглядає. І він більше не може висловлювати свої емоції вербально. Наразі до Міхаеля можуть відвідувати максимум 20 осіб".

Міхаель Шумахер дебютував у "Формулі-1" у 1991 році Фото: Wikipedia

Міхаель Шумахер – легенда автоперегонів

Міхаель Шумахер – один із найуспішніших автогонщиків усіх часів та народів. Німецький гонщик сім разів вигравав чемпіонат "Формули-1", здобув 91 перемогу в Гран-прі та 155 разів піднімався на подіум.

Міхаель Шумахер займався автоперегонами з трирічного віку – батько сам змайстрував йому карт, адже не мав змоги придбати його. У 22 роки німець дебютував у "Формулі-1", у 23 – здобув першу перемогу, а в 25 – став чемпіоном світу за кермом боліда Benetton-Ford.

Міхаель Шумахер сім разів ставав чемпіоном "Формули-1" Фото: Formula1.com

У 1996 році уже дворазовий чемпіон "Формули-1" Міхаель Шумахер прийняв ризиковане рішення перейти в команду Ferrari, стан справ у якій залишав бажати кращого. Навіть на повільному боліді німець виграв низку Гран-прі.

Саме завдяки Шумахеру команда Ferrari повернулася до перемог у "Формулі-1", адже чемпіонство в особистому заліку італійці не могли виграти із 1979 року. Німецький гонщик здобув для Ferrari 72 перемоги та одразу п’ять чемпіонських титулів (2000-2004 рр.).

У 2010 році 41-річний Шумахер повернувся до "Формули-1" за кермом Mercedes, проте не зміг адаптуватися до нового боліда і вже не перемагав. Остаточно німець завершив кар’єру в 2012 році.

У 2010 році Міхаель Шумахер повернувся у "Формулу-1", але не виграв жодної гонки за Mercedes Фото: Getty Images

Для багатьох Міхаель Шумахер асоціюється, у першу чергу, з Ferrari, що й не дивно – виступи за італійську команду були його зоряним часом. І саме з успіхами Шумахера пов’язують різке зростання продажів Ferrari у ХХІ сторіччі.

А ще жоден гонщик не був настільки пізнаваним і не мав такого впливу на культуру. Міхаель Шумахер знімався в кіно, озвучував одного з персонажів мультфільму "Тачки" та брав участь у любительських і благодійних футбольних змаганнях. Боліди Шумахера продають на аукціонах за мільйони доларів. І недарма швидких водіїв у багатьох країнах називають шумахерами – це показник популярності семиразового чемпіона.

Завдяки успіхам Шумахера продажі Ferrari різко зросли Фото: Sotheby’s

У 2020 році німця визнали найвпливовішою персоною в історії "Формули-1". До того ж, Міхаель Шумахер – один із найбагатших спортсменів усіх часів – за свою кар’єру він заробив 780 мільйонів доларів.

