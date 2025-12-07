Перервав домінування Ферстаппена: Ландо Норріс — чемпіон "Формули-1" у 2025 році (фото)

Пілот McLaren Ландо Норріс виграв чемпіонат світу з автоперегонів «Формула-1» та перервав чотирирічну гегемонію Макса Ферстаппена.

Британець Ландо Норріс уперше став чемпіоном "Формули-1". 26-річний гонщик McLaren не виграв фінальний Гран-прі Абу-Дабі, проте переміг у заліку пілотів. Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

Перемогу в Гран-прі Абу-Дабі святкував Макс Ферстаппен, проте нідерландець не зміг захистити чемпіонський титул. Ландо Норріс фінішував третім і випередив конкурента на два пункти в загальному заліку. Третім у чемпіонаті став партнер Норріса за McLaren Оскар Піастрі.

26-річний британець перервав виграшну серію Макса Ферстаппена Фото: Formula1.com

Це перше чемпіонство для McLaren із 2008 року. Британська команда впевнено перемогла і в кубку конструкторів, залишивши позаду Mercedes і Red Bull.

Результати Гран-прі Абу-Дабі 2025 року:

Макс Ферстаппен (Red Bull). Оскар Піастрі (McLaren). Ландо Норріс (McLaren). Шарль Леклер (Ferrari). Джордж Рассел (Mercedes). Фернандо Алонсо (Aston Martin). Естебан Окон (Haas). Люїс Гамільтон (Ferrari). Ленс Стролл (Aston Martin). Олівер Бірман (Haas). Ніко Хюлькенберг (Sauber). Габріель Бортолето (Sauber). Карлос Сайнс (Williams). Юкі Тсунода (Red Bull). Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes). Александер Албон (Williams). Ізак Аджар (Racing Bulls). Лаям Лоусон (Racing Bulls). П’єр Гаслі (Alpine). Франко Колапінто (Alpine).

Чемпіонат "Формули-1" 2025 року, особистий залік:

Ландо Норріс (McLaren) – 423 очки. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 421. Оскар Піастрі (McLaren) – 410. Джордж Рассел (Mercedes) – 319. Шарль Леклер (Ferrari) – 242. Люїс Гамільтон (Ferrari) – 156. Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes) – 150. Александер Албон (Williams) – 73. Карлос Сайнс (Williams) – 64. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 56. Ізак Аджар (Racing Bulls) – 51. Ніко Хюлькенберг (Sauber) – 49. Олівер Бірман (Haas) – 42. Лаям Лоусон (Racing Bulls) – 38. Естебан Окон (Haas) – 38. П’єр Гаслі (Alpine) – 22. Габріель Бортолето (Sauber) – 19.

Кубок конструкторів-2025:

McLaren – 833 очки. Mercedes – 469. Red Bull – 451. Ferrari – 398. Williams – 137. Racing Bulls – 92. Aston Martin – 89. Haas – 79. Sauber – 70. Alpine – 22.

