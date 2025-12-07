Перервав домінування Ферстаппена: Ландо Норріс — чемпіон "Формули-1" у 2025 році (фото)
Пілот McLaren Ландо Норріс виграв чемпіонат світу з автоперегонів «Формула-1» та перервав чотирирічну гегемонію Макса Ферстаппена.
Британець Ландо Норріс уперше став чемпіоном "Формули-1". 26-річний гонщик McLaren не виграв фінальний Гран-прі Абу-Дабі, проте переміг у заліку пілотів. Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.
Перемогу в Гран-прі Абу-Дабі святкував Макс Ферстаппен, проте нідерландець не зміг захистити чемпіонський титул. Ландо Норріс фінішував третім і випередив конкурента на два пункти в загальному заліку. Третім у чемпіонаті став партнер Норріса за McLaren Оскар Піастрі.
Це перше чемпіонство для McLaren із 2008 року. Британська команда впевнено перемогла і в кубку конструкторів, залишивши позаду Mercedes і Red Bull.
Результати Гран-прі Абу-Дабі 2025 року:
- Макс Ферстаппен (Red Bull).
- Оскар Піастрі (McLaren).
- Ландо Норріс (McLaren).
- Шарль Леклер (Ferrari).
- Джордж Рассел (Mercedes).
- Фернандо Алонсо (Aston Martin).
- Естебан Окон (Haas).
- Люїс Гамільтон (Ferrari).
- Ленс Стролл (Aston Martin).
- Олівер Бірман (Haas).
- Ніко Хюлькенберг (Sauber).
- Габріель Бортолето (Sauber).
- Карлос Сайнс (Williams).
- Юкі Тсунода (Red Bull).
- Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes).
- Александер Албон (Williams).
- Ізак Аджар (Racing Bulls).
- Лаям Лоусон (Racing Bulls).
- П’єр Гаслі (Alpine).
- Франко Колапінто (Alpine).
Чемпіонат "Формули-1" 2025 року, особистий залік:
- Ландо Норріс (McLaren) – 423 очки.
- Макс Ферстаппен (Red Bull) – 421.
- Оскар Піастрі (McLaren) – 410.
- Джордж Рассел (Mercedes) – 319.
- Шарль Леклер (Ferrari) – 242.
- Люїс Гамільтон (Ferrari) – 156.
- Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes) – 150.
- Александер Албон (Williams) – 73.
- Карлос Сайнс (Williams) – 64.
- Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 56.
- Ізак Аджар (Racing Bulls) – 51.
- Ніко Хюлькенберг (Sauber) – 49.
- Олівер Бірман (Haas) – 42.
- Лаям Лоусон (Racing Bulls) – 38.
- Естебан Окон (Haas) – 38.
- П’єр Гаслі (Alpine) – 22.
- Габріель Бортолето (Sauber) – 19.
Кубок конструкторів-2025:
- McLaren – 833 очки.
- Mercedes – 469.
- Red Bull – 451.
- Ferrari – 398.
- Williams – 137.
- Racing Bulls – 92.
- Aston Martin – 89.
- Haas – 79.
- Sauber – 70.
- Alpine – 22.
