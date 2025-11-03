Уславлене гоночне авто Айртона Сенни виставили на продаж за $15 мільйонів (фото)

На аукціон виставили болід McLaren MP4/6 1991 року. На ньому Айртон Сенна здобув найдраматичнішу свою перемогу в "Формулі-1".

За авто Айртона Сенни планують отримати до 15 мільйонів доларів. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

На цьому боліді Айртон Сенна добув дуже складну перемогу в Гран-прі Бразилії 1991 року Фото: McLaren

Саме McLaren MP4/6 Айртон Сенна у 1991 році добув своє третє і останнє чемпіонство в "Формулі-1". За кермом цього боліда він виграв перегони, які назвав найважчими у своєму житті – Гран-прі Бразилії.

Важливо

19 років тому Міхаель Шумахер завершив виступи за Ferrari: у якому стані він зараз

Айртон Сенна тривалий час не міг виграти на батьківщині. Перегони 1991 році виявилися дуже складними. Бразилець лідирував, проте під кінець Гран-прі в його авто зламалася КПП і довелося кілька кіл їхати лише на шостій передачі. Тим не менш, Сенна все ж виграв на радість публіки.

Відео дня

McLaren MP4/6 оснащений 3,5-літровим V12 від Honda на 780 сил Фото: RM Sotheby's

Між іншим, це останнє авто з механічною КПП, яке перемагало в "Формулі-1". Після завершення сезону 1991 року його використовували для тестів. До 2020 року болід Айртона Сенни тримали у запасниках McLaren, проте у 2020 році його продали приватному колекціонеру. McLaren непогано зберігся.

Гоночний болід непогано зберігся Фото: RM Sotheby's

Болід McLaren MP4/6 оснащений високооборотним 3,5-літровим V12 від Honda потужністю 780 к. с. при 14 800 об/хв. Карбонове авто важить лише 575 кг.

До речі, на аукціон виставили унікальний дитячий болід "Формули-1" 1992 року.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде позашляховик королеви Єлизавети ІІ.