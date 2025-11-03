Прославленное гоночное авто Айртона Сенны выставили на продажу за $15 миллионов (фото)

На аукцион выставили болид McLaren MP4/6 1991 года. На нем Айртон Сенна одержал самую драматичную свою победу в "Формуле-1".

За авто Айртона Сенны планируют получить до 15 миллионов долларов. О нем рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

На этом болиде Айртон Сенна добыл очень сложную победу в Гран-при Бразилии 1991 года Фото: McLaren

Именно McLaren MP4/6 Айртон Сенна в 1991 году добыл свое третье и последнее чемпионство в "Формуле-1". За рулем этого болида он выиграл гонку, которую назвал самой тяжелой в своей жизни — Гран-при Бразилии.

Айртон Сенна длительное время не мог выиграть на родине. Гонка 1991 году оказалась очень сложной. Бразилец лидировал, однако под конец Гран-при в его авто сломалась КПП и пришлось несколько кругов ехать лишь на шестой передаче. Тем не менее, Сенна все же выиграл на радость публики.

McLaren MP4/6 оснащен 3,5-литровым V12 от Honda на 780 сил Фото: RM Sotheby's

Между прочим, это последнее авто с механической КПП, которое побеждало в "Формуле-1". После завершения сезона 1991 года его использовали для тестов. До 2020 года болид Айртона Сенны держали в запасниках McLaren, однако в 2020 году его продали частному коллекционеру. McLaren неплохо сохранился.

Гоночный болид неплохо сохранился Фото: RM Sotheby's

Болид McLaren MP4/6 оснащен высокооборотным 3,5-литровым V12 от Honda мощностью 780 л.с. при 14 800 об/мин. Карбоновое авто весит всего 575 кг.

