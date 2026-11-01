Германия предупредила своих граждан об угрозе теракта в Москве: ФСБ задержала подростка

МИД ФРГ также предупредил об угрозе теракта в музее-заповеднике "Царицыно". Тем временем прокремлевские СМИ заявляют, что задержали подростка, который якобы и готовил теракт.

Предупреждение гражданам Германии в России посольство ФРГ в Москве разослало 31 октября. В нем говорится "об экстренной угрозе в сфере безопасности на основании конкретных сведений".

"На основании конкретных сведений, указывающих на экстренную угрозу в сфере безопасности, посольство Германии в Москве вчера (31 октября. — ред.) настойчиво рекомендовало немцам, зарегистрированным в списке для оказания помощи в экстренных случаях ELEFAND (система электронного учета граждан ФРГ за границей. — ред.), избегать района музея-заповедника "Царицыно" в Москве", — говорится в письменном комментарии МИД ФРГ.

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Когда представителя посольства спросили, выпустили они предупреждение на основе собственных данных, или на основании данных спецслужб США, то он попросил отнестись с пониманием к тому, что комментарий на эту тему предоставлен быть не может.

При этом "Царицыно" 1 ноября работает в штатном режиме, хоть накануне там провели эвакуацию.

Тем временем ФСБ РФ сообщила о задержании подростка при проверке информации США. Несовершеннолетний был задержан в районе музея-заповедника "Царицыно". Заявляется, что "в его "средствах связи" был обнаружены аккаунт, с которого размещались угрозы, а также подписка на неонацистский канал и поисковые запросы о совершенных терактах и других насильственных акциях, отметили в ведомстве".

РосСМИ сообщили, что он размещал ролики в TikTok, постил фотографии с оружием и в камуфляже. А также выложил снимки из парка "Царицыно" с подписью "Я нашел место".

В ФСБ "выразили признательность" американским коллегам за информацию о подготовке теракта.

Напомним, посольство США в РФ опубликовало срочное сообщение, в котором предупредило об угрозе теракта в Москве 31 октября. Последний раз аналогичное предупреждение американцы публиковали перед событиями в "Крокус Сити Холл".

Ранее Фокус сообщал о том, что ИГИЛ обещает новые теракты на территории РФ. Члены "Исламского государства" обещают россиянам новые атаки после событий в "Крокус Сити Холл".