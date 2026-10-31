Возможно будет второй "Крокус": посольство США в РФ сообщает об угрозе теракта "с многочисленными жертвами"

Посольство США в РФ опубликовало срочное сообщение, в котором предупредило об угрозе теракта в Москве 31 октября. Последний раз аналогичное предупреждение американцы публиковали перед событиями в "Крокус Сити Холл".

Американские чиновники отмечают, что угроза касается музея-заповедника "Царицино" 31 октября, где запланировано несколько мероприятий. Об этом говорится в официальном заявлении дипломатов США.

"Посольство США в Москве осведомлено о реальной угрозе массовых жертв сегодня, 31 октября, в Царицинском музейном заповеднике в Москве по адресу: Дольская улица, 1, Москва, Россия, 11569. Правительство США координирует действия с соответствующими российскими органами в отношении ответных мер", — говорится в тексте.

Посольство США в РФ сообщает, что сегодня в Москве существует угроза теракта с многочисленными жертвами Фото: скриншот

Дипломаты рекомендуют избегать территории заповедника- музея, а также скоплений людей, и иметь при себе документы и средства связи на случай чрезвычайной ситуации. Кроме того, американское представительство в РФ просит следить за сообщениями местных СМИ на предмет появления какой-либо дополнительной информации.

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Впоследствии издание Astra сообщило, что о угрозе теракта в Москве стало известно российской ФСБ. В спецслужбе сообщили, что они получили информацию об этой угрозе и принимают соответствующие меры.

"ФСБ получила от американской стороны информацию о подготовке теракта в Москве, сообщили в службе. "Ведётся соответствующая работа", — заявили в ведомстве. Отмечается, что данные поступили через партнерские каналы", — цитирует СМИ сообщение российских спецслужб.

Ранее Фокус сообщал о том, что ИГИЛ обещает новые теракты на территории РФ. Члены "Исламского государства" обещают россиянам новые атаки после событий в "Крокус Сити Холл".

Впоследствии стало известно, что ХАМАС готовил теракты в Европе к годовщине 7 октября. В Германии задержали семерых человек, которые помогали создавать европейскую сеть поставок оружия для будущих атак.