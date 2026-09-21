ХАМАС готовил теракты в Европе к годовщине 7 октября: что известно о заговоре и планах террористов

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения семерым лицам, подозреваемым в членстве в ХАМАС, подготовке тяжкого насильственного преступления и нарушениях законодательства об оружии. По версии следствия, они помогали создавать европейскую сеть поставок оружия для будущих атак.

Среди обвиняемых — граждане Германии, Дании и Болгарии, а также уроженцы Ливана. По данным прокуратуры, не позднее июля 2025 года ХАМАС планировал покушение в Германии или Австрии на представителей Израиля, евреев или людей с произраильскими взглядами, пишет издание Die Welt.

Атаку планировали совершить в начале октября 2025 года, накануне второй годовщины нападения 7 октября. К моменту задержания части группы правоохранители установили, что подозреваемые уже приобрели автоматическую винтовку, 13 пистолетов и более 700 патронов.

Часть оружия, по данным прокуратуры, перевез в Вену и хранил там Мохаммед А., в отношении которого ведется отдельное уголовное дело; все семеро обвиняемых остаются под стражей. Особое внимание привлекла роль одного из подозреваемых, который, по данным Die Welt, одновременно был конфиденциальным информатором немецкой внутренней разведки.

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Издание утверждает, что он продолжал передавать информацию своему куратору. Однако в дальнейшем он не смог не раскрыть полный масштаб своего участия в получении боеприпасов для группы.

Планы ХАМАС в Европе: замыслы и попытки действий

Согласно данным немецкого отчета о защите конституции, в 2025 году в Германии могли действовать до 650 представителей ХАМАС — против 550 годом ранее и 450 в 2023 году. В отчете при этом отмечается, что эти показатели являются частично оценочными и приблизительными. Немецкое МВД подчеркивает, что деятельность ХАМАС в стране запрещена с ноября 2023 года.

Отдельным направлением расследования полиции и спецслужб ФРГ является международная структура сети. По данным Die Welt, операция по закупке оружия координировалась из Ливана, где представитель ХАМАС якобы контролировал один из каналов поставок, а израильский МИД заявлял о возможном использовании Турции в качестве базы для операций в Европе.

"ХАМАС продолжает планировать операции в Европе под руководством высокопоставленных представителей бригад Кассама в Ливане и при прямой связи с высшим руководством ХАМАС. Один из арестованных в Европе — сын высокопоставленного лидера ХАМАС Басема Наима", — говорит исследователь Мэтью Льюит, изучавший деятельность ХАМАС и "Хезболлы" в Европе.

Ранее Фокус сообщал о том, как ХАМАС согласился сдать оружие в секторе Газа. Впрочем, жители Газы, которым неоднократно обещали окончание войны, относятся к документу скептически — несмотря на положительное восприятие самой идеи, мало кто верит, что кто-либо из противоборствующих сторон соблюдёт условия.

Впоследствии стало известно, что Нетаньяху требует "настоящего" разоружения ХАМАС. Между тем в самом ХАМАС заявляли, что передача тяжёлого вооружения зависит от прекращения Израилем "всех форм агрессии" и вывода войск из сектора.