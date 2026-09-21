ХАМАС готував теракти в Європі до річниці 7 жовтня: що відомо про змову і плани терористів
Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення сімом людям, яких підозрюють у членстві в ХАМАС, підготовці тяжкого насильницького злочину та порушеннях законодавства про зброю. За версією слідства, вони допомагали створювати європейську мережу постачання зброї для майбутніх атак.
Серед обвинувачених — громадяни Німеччини, Данії та Болгарії, а також уродженці Лівану. За даними прокуратури, не пізніше липня 2025 року ХАМАС планував замах у Німеччині або Австрії проти представників Ізраїлю, євреїв або людей із проізраїльськими поглядами, пише видання Die Welt.
Атаку хотіли здійснити на початку жовтня 2025 року, напередодні другої річниці нападу 7 жовтня. До моменту затримання частини групи правоохоронці встановили, що підозрювані вже придбали автоматичну гвинтівку, 13 пістолетів і понад 700 патронів.
Частину зброї, за даними прокуратури, окремо переслідуваний Мохаммед А. перевіз до Відня та зберігав там; усі семеро обвинувачених залишаються під вартою. Окрему увагу привернула роль одного з підозрюваних, який, за даними Die Welt, одночасно був конфіденційним інформатором німецької внутрішньої розвідки.
Видання стверджує, що він продовжував передавати інформацію своєму куратору. Однак далі не зміг не розкривати повний масштаб власної участі в отриманні боєприпасів для групи.
Плани ХАМАС в Європі: задуми та спроби дій
За даними німецького звіту про захист конституції, у 2025 році в Німеччині могли діяти до 650 представників ХАМАС — проти 550 роком раніше та 450 у 2023 році. У звіті водночас наголошується, що ці показники частково є оціночними та приблизними. Німецьке МВС наголошує, що діяльність ХАМАС у країні заборонена з листопада 2023 року.
Окремим напрямом розслідування поліції та спецслужб ФРН є міжнародна структура мережі. За даними Die Welt, операція із закупівлі зброї координувалася з Лівану, де представник ХАМАС нібито контролював один із каналів постачання, а ізраїльське МЗС заявляло про можливе використання Туреччини як бази для операцій у Європі.
"ХАМАС продовжує планувати операції в Європі, під керівництвом високопоставлених представників бригад Кассама в Лівані та за прямого зв’язку з вищим керівництвом ХАМАС. Один із людей, заарештованих у Європі, є сином високопоставленого лідера ХАМАС Басема Наїма", — говорить дослідник Метью Льюїт, який вивчав діяльність ХАМАС та Хезболла в Європі.
Раніше Фокус повідомляв про те, як ХАМАС погодився здати зброю в секторі Газа. Втім, жителі Гази, яким неодноразово обіцяли завершення війни, ставляться до документа скептично — попри позитивне сприйняття самої ідеї, мало хто вірить, що хтось з протиборчих сторін дотримаються умов.
Згодом стало відомо, що Нетаньягу вимагає "справжнього" роззброєння ХАМАС. Тим часом у самому ХАМАС заявляв, що передача важкого озброєння залежить від припинення Ізраїлем "усіх форм агресії" та виведення військ із сектора.