"Неописуване поле бою": ХАМАС погодився здати зброю, але миру в Газі поки не видно — AP

Заява президента Дональда Трампа про те, що ХАМАС погодився роззброїтися, стала для палестинців у Газі невеликим сигналом надії на завершення ізраїльських атак. Однак реальність на місцях контрастує з оптимістичними анонсами.

Ізраїль продовжує завдавати ударів після оголошення угоди у Вашингтоні, а прогресу в реалізації ширшого перемир'я, чинного з жовтня, майже немає на тлі питання гуманітарної кризи. Про це повідомляє AP.

ЗМІ вказує, що торік Ізраїль і ХАМАС підписали підтриману США угоду про припинення вогню, яка передбачала повернення заручників, збільшення гуманітарної допомоги, поступове виведення ізраїльських військ та роззброєння ХАМАС. Проте сторони почали звинувачувати одна одну в порушеннях, і від жовтня Ізраїль поновив удари по терористах.

Нова дорожня карта, анонсована Трампом і підтверджена ХАМАС, детальніше визначає, яку зброю бойовики мають передати новому технократичному уряду, за умови що Ізраїль повністю припинить військові операції. Втім, жителі Гази, яким неодноразово обіцяли завершення війни, ставляться до документа скептично — попри позитивне сприйняття самої ідеї, мало хто вірить, що обидві сторони дотримаються умов.

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Cам Ізраїль офіційно не коментував нову дорожню карту, проте анонімні джерела в ізраїльській владі дали зрозуміти, що документ не відповідає інтересам країни. Ізраїль також підтвердив намір зберегти контроль над "жовтою лінією", вздовж якої останніми місяцями звели масивний земляний вал і облаштували "зону безпеки".

На контрольованих Ізраїлем територіях тривають контрольовані підриви й розчищення, тоді як мешканці цих районів досі не можуть повернутися й навіть не знають, чи вціліли їхні будинки. Водночас багато палестинців сподіваються колись відбудувати свої домівки, резюмується в матеріалі.

Раніше Фокус повідомляв про план Трампа щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. План президента США Дональда Трампа, сформований із 20 пунктів щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС у Газі, може стати моделлю для досягнення миру в Україні.

Згодом стало відомо, що Ізраїль ліквідував четвертого сина головного переговірника ХАМАС. Місцеві ЗМІ повідомили, що Аззам загинув унаслідок одного з трьох авіанальотів. Також було ліквідовано високопоставленого полковника поліції Гази.