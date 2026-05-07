Ізраїль ліквідував четвертого сина головного переговірника ХАМАС

Халіл аль-Хайя, який також є головою політичного бюро ХАМАСу, уже втратив трьох синів. І тепер він заявив, що це його не залякає.

Аззам аль-Хаї отримав поранення внаслідок обстрілу штабів ХАМАС у Газі. Він син Халіла аль-Хайя, високопоставленого представника палестинського терористичного угруповання, який представляв його інтереси на переговорах про припинення вогню та обмін заручниками, пише Al Jazeera.

Спочатку Халіл заявив, що його син важко поранений. Пізніше стало відомо, що Аззам помер від отриманих травм.

Місцеві ЗМІ повідомили, що Аззам загинув унаслідок одного з трьох авіанальотів. Також було ліквідовано високопоставленого полковника поліції Гази.

"Я кажу окупаційній владі і всім, хто нас чує: ми — народ зі справедливою метою. Ні вбивство наших синів, ні мученицька смерть наших лідерів не залякають нас", — сказав аль-Хайя.

Аль-Хайя вже втратив трьох синів унаслідок попередніх замахів Ізраїлю на його життя: двох у Газі під час бойових дій 2008 і 2014 років, а третього було вбито торік під час спроби Ізраїлю знищити керівництво ХАМАС у столиці Катару, Досі.

Ізраїльські військові поки не прокоментували ситуацію.

Зараз протистояння Ізраїлю проти сателітів Ірану відійшло на задній план, коли Дональд Трамп заявив, що хоче укласти угоду з Тегераном.

Але в Єрусалимі вже заявили, що угода між США та Іраном не відповідатиме військовим цілям Ізраїлю щодо ядерної зброї, ракет і маріонеткових озброєнь.

Ізраїльські офіційні особи попереджають, що пропонована угода може залишити іранський ракетний арсенал цілим, послабити фінансовий тиск на Тегеран і обмежити свободу дій Армії оборони Ізраїлю в Лівані. Вони підтримують продовження блокади Ірану і заявляють, що Іран, найімовірніше, порушуватиме умови угоди, щойно її буде укладено.

В Ізраїлі також висловлюють побоювання, що угода розморозить мільярди доларів для Ірану, кошти, які зрештою можуть бути спрямовані на переозброєння і зміцнення позицій Тегерана в регіоні.

"Це жахливо для Ізраїлю, — сказав ізраїльський чиновник, обізнаний із подробицями. — Це погана угода, яка лише увічнює правління аятол. Це для них рятувальний круг, хоча кожен день наближає їх до краху".

Ізраїль також розчарований тим, що угода, яка розробляється, обмежить збагачення урану лише 15 роками, незважаючи на заяву президента США Дональда Трампа про те, що "Іран ніколи не володітиме ядерною зброєю".

