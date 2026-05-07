Израиль ликвидировал четвертого сына главного переговорщика ХАМАС

Халил аль-Хайя, который также является главой политического бюро ХАМАС, уже потерял троих сыновей. И теперь он заявил, что это его не запугает.

Аззам аль-Хайи получил ранение в результате обстрела штабов ХАМАС в Газе. Он сын Халила аль-Хайя, высокопоставленного представителя палестинской терористической группировки, представлявший ее интересы на переговорах о прекращении огня и обмене заложниками, пишет Al Jazeera.

Сначала Халил заявил, что его сын тяжело ранен. Позже стало известно, что Аззам умер от полученных травм.

Местные СМИ сообщили, что Аззам погиб в результате одного из трех авианалетов. Также был ликвидирован высокопоставленный полковник полиции Газы.

"Я говорю оккупационным властям и всем, кто нас слышит: мы — народ со справедливой целью. Ни убийство наших сыновей, ни мученическая смерть наших лидеров не запугают нас", — сказал аль-Хайя.

Аль-Хайя уже потерял троих сыновей в результате предыдущих покушений Израиля на его жизнь: двоих в Газе во время боевых действий 2008 и 2014 годов, а третий был убит в прошлом году во время попытки Израиля уничтожить руководство ХАМАС в столице Катара, Дохе.

Израильские военные пока не прокомментировали ситуацию.

Сейчас противостояние Израиля против сателлитов Ирана отошло на задний план, когда Дональд Трамп заявил, что хочет заключить соглашение с Тегераном.

Но в Иерусалиме уже заявили, что соглашение между США и Ираном не будет соответствовать военным целям Израиля в отношении ядерного оружия, ракет и марионеточных вооружений.

Израильские официальные лица предупреждают, что предлагаемое соглашение может оставить иранский ракетный арсенал в целости, ослабить финансовое давление на Тегеран и ограничить свободу действий Армии обороны Израиля в Ливане. Они поддерживают продолжение блокады Ирана и заявляют, что Иран, скорее всего, будет нарушать условия соглашения, как только оно будет заключено.

В Израиле также высказывают опасения, что соглашение разморозит миллиарды долларов для Ирана, средства, которые в конечном итоге могут быть направлены на перевооружение и укрепление позиций Тегерана в регионе .

"Это ужасно для Израиля, — сказал израильский чиновник, знакомый с подробностями. — Это плохое соглашение, которое лишь увековечивает правление аятолл. Это для них спасательный круг, хотя каждый день приближает их к краху".

Израиль также разочарован тем, что разрабатываемое соглашение ограничит обогащение урана всего 15 годами, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что "Иран никогда не будет обладать ядерным оружием".

Также Дональд Трамп остановил операцию по обеспечению беспрепятственного прохода через Ормузский пролив, но при этом блокада осталась в силе.