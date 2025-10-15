План Трампа щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС може стати "моделлю миру" в Україні, — експертка

План президента США Дональда Трампа, сформований із 20 пунктів щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС у Газі, може стати моделлю для досягнення миру в Україні. Саме завершення конфлікту у Газі може ознаменувати те, що Трамп більше зосередиться на війні РФ з Україною.

Мирний план Трампа щодо Ізраїля та ХАМАС може бути адаптований та реалізований у розв'язанні російсько-української війни. Про це розповіла експертка із зовнішньої та внутрішньої політики та докторка філософії Людмила Покровщук в етері "24 Каналу".

Врегулювання війни між РФ і Україною для Трампа складніше, ніж досягнення миру у Газі

Експертка наголосила, що питання досягнення миру в Україні є складнішим для Дональда Трампа, аніж врегулювання конфлікту у Газі. За її словами, основна складність полягає у тому, що жодна зі сторін наразі не задоволена результатами, яких вдалося досягнути.

Якщо Трампу вдасться врегулювати конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС бодай тимчасово, його увага та зусилля зосередилися б на питанні досягнення миру в Україні.

Алгоритм плану Трампа щодо конфлікту у Газі, у випадку його успішної реалізації, може стати "важливим досягненням", зазначила Людмила Покровщук. Він передбачає зокрема покрокові дії, зокрема припинення вогню між сторонами, обмін полоненими, а також виведення військ.

Такий же план може бути застосований для досягнення миру в Україні, а саме — його адаптований під умови російсько-української війни варіант.

Однак, на думку експертки, наразі можуть бути певні перешкоди у цьому питанні, оскільки є низка сторін, які не зацікавлені у перемир'ї.

"ХАМАС уже вчора заявив, що жодного роззброєння не буде, вони категорично проти. Але важливо хоча б розпочати процес", — пояснила Покровщук.

За її словами, те, що зараз відбувається у Єгипті, є початком процесу.

"Якщо це буде процес завершення війни, то ми хоча б зрозуміємо, який алгоритм може бути важливим і в нашому питанні", — додала Людмила Покровщук.

При цьому наразі важливо, аби Київ та європейські партнери продовжували "тримати фокус" на собі, оскільки Росії не потрібно, аби Україна не опинилася у центрі уваги.

Варто зазначити, що сам Дональд Трамп 13 жовтня заявляв, що має наміри завершити війну в Україні після укладання угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

Нагадаємо, 9 жовтня агентство Reuters повідомило, що Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про припинення вогню у Газі.