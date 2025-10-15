План Трампа по прекращению огня между Израилем и ХАМАС может стать "моделью мира" в Украине, — эксперт

План президента США Дональда Трампа, сформированный из 20 пунктов по прекращению огня между Израилем и ХАМАС в Газе, может стать моделью для достижения мира в Украине. Именно завершение конфликта в Газе может ознаменовать то, что Трамп больше сосредоточится на войне РФ с Украиной.

Мирный план Трампа в отношении Израиля и ХАМАС может быть адаптирован и реализован в развязывании российско-украинской войны. Об этом рассказала эксперт по внешней и внутренней политике и доктор философии Людмила Покровщук в эфире "24 Канала".

Урегулирование войны между РФ и Украиной для Трампа сложнее, чем достижение мира в Газе

Эксперт отметила, что вопрос достижения мира в Украине является более сложным для Дональда Трампа, чем урегулирование конфликта в Газе. По ее словам, основная сложность заключается в том, что ни одна из сторон пока не довольна результатами, которых удалось достичь.

Если Трампу удастся урегулировать конфликт между Израилем и ХАМАС хотя бы временно, его внимание и усилия сосредоточились бы на вопросе достижения мира в Украине.

Алгоритм плана Трампа по конфликту в Газе, в случае его успешной реализации, может стать "важным достижением", отметила Людмила Покровщук. Он предусматривает в частности пошаговые действия, в частности прекращение огня между сторонами, обмен пленными, а также вывод войск.

Такой же план может быть применен для достижения мира в Украине, а именно — его адаптированный под условия российско-украинской войны вариант.

Однако, по мнению эксперта, сейчас могут быть определенные препятствия в этом вопросе, поскольку есть ряд сторон, которые не заинтересованы в перемирии.

"ХАМАС уже вчера заявил, что никакого разоружения не будет, они категорически против. Но важно хотя бы начать процесс", — пояснила Покровщук.

По ее словам, то, что сейчас происходит в Египте, является началом процесса.

"Если это будет процесс завершения войны, то мы хотя бы поймем, какой алгоритм может быть важным и в нашем вопросе", — добавила Людмила Покровщук.

При этом сейчас важно, чтобы Киев и европейские партнеры продолжали "держать фокус" на себе, поскольку России не нужно, чтобы Украина не оказалась в центре внимания.

Стоит отметить, что сам Дональд Трамп 13 октября заявлял, что намерен завершить войну в Украине после заключения соглашения между Израилем и ХАМАС.

Напомним, 9 октября агентство Reuters сообщило, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе.