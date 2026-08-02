"Неописуемое поле боя": ХАМАС согласился сдать оружие, но мира в Газе пока не видно — AP

Заявление президента Дональда Трампа о том, что ХАМАС согласился разоружиться, стало для палестинцев в Газе небольшим сигналом надежды на завершение израильских атак. Однако реальность на местах контрастирует с оптимистическими анонсами.

Израиль продолжает наносить удары после объявления соглашения в Вашингтоне, а прогресса в реализации более широкого перемирия, действующего с октября, почти нет на фоне вопроса гуманитарного кризиса. Об этом сообщает AP.

СМИ указывает, что в прошлом году Израиль и ХАМАС подписали поддержанное США соглашение о прекращении огня, которое предусматривало возвращение заложников, увеличение гуманитарной помощи, постепенное выведение израильских войск и разоружение ХАМАС. Однако стороны начали обвинять друг друга в нарушениях, и с октября Израиль возобновил удары по террористам.

Новая дорожная карта, анонсированная Трампом и подтвержденная ХАМАС, подробнее определяет, какое оружие боевики должны передать новому технократическому правительству при условии, что Израиль полностью прекратит военные операции. Впрочем, жители Газы, которым неоднократно обещали завершение войны, относятся к документу скептически — несмотря на положительное восприятие самой идеи, мало кто верит, что обе стороны соблюдают условия.

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Cам Израиль официально не комментировал новую дорожную карту, однако анонимные источники в израильских властях дали понять, что документ не отвечает интересам страны. Израиль также подтвердил намерение сохранить контроль над "желтой линией", вдоль которой в последние месяцы построили массивный земляной вал и обустроили "зону безопасности".

На контролируемых Израилем территориях продолжаются контролируемые подрывы и расчистки, тогда как жители этих районов до сих пор не могут вернуться и даже не знают, уцелели ли их дома. В то же время многие палестинцы надеются когда-то отстроить свои дома, резюмируется в материале.

Ранее Фокус сообщал о плане Трампа по прекращению огня между Израилем и ХАМАС. План президента США Дональда Трампа, сформированный из 20 пунктов прекращения огня между Израилем и ХАМАС в Газе, может стать моделью для достижения мира в Украине.

Впоследствии стало известно, что Израиль ликвидировал четвертого сына главного переговорщика ХАМАС. Местные СМИ сообщили, что Аззам погиб в результате одного из трех авианалетов. Также был ликвидирован высокопоставленный полковник полиции Газы.