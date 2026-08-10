Ізраїль відкинув план Трампа щодо Гази: Нетаньягу вимагає "справжнього" роззброєння ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньянім Нетаньягу виступив категорично проти плану президента США Дональда Трампа щодо сектору Гази. Він переконаний, що ХАМАС має бути повністю роззброєним.

Тому Нетаньягу вважає, що ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю — ред). не повинен покидати Газу до "повного розброєння" бойовиків ХАМАС. Про це повідомляє BBC.

"Ізраїль відкидає цей документ", — сказав прем'єр Ізраїлю.

Нетаньягу додав також на засіданні уряду додав, що ЦАХАЛ продовжуватиме зривати загрози для ізраїльських військових та громадян. Тим часом у самому ХАМАС заявляв, що передача важкого озброєння залежить від припинення Ізраїлем "усіх форм агресії" та виведення військ із сектора.

Представник ХАМАС повідомив ЗМІ, що угруповання підтверджує свою відданість угоді та готове "серйозно й відповідально" виконувати 15-пунктовий план Дональда Трампа. Однак представник терористичного угрупування додав, що начебто Ізраїль продовжував завдавати ударів по Газі навіть після укладення попереднього перемир'я минулого жовтня.

Відео дня

Заява Нетаньягу та питання миру в секторі Газа

Журналісти пишуть, що заява Нетаньягу не стала несподіванкою, хоча прем'єр не поспішав із нею. Припускається, що в Єрусалимі явно незадоволені планом Трампа, але водночас не хочуть псувати стосунки з найближчим союзником.

"У них є ідеї, деякі з яких прийнятні для нас, а деякі — ні, і ми знаємо, як відстоювати свою позицію в цих питаннях", — сказав ізраїльський прем'єр.

Водночас у жовтні на Ізраїль чекають парламентські вибори. Оглядачі вказують, що на тлі тиску його партнерів з коаліції прем'єр навряд чи піде на поступки, адже раніше міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір уже назвав проєкт плану "неприйнятним" і закликав провести нове голосування в уряді, щоб остаточно знайти розв'язки урегулювання щодо Гази.

Раніше Фокус повідомляв про те, як США готували атаку на Іран через Ізраїль. Адміністрація президента США Дональда Трампа проінформувала Ізраїль про перекидання в країну ще кількох десятків літаків-заправників.

Згодом стало відомо, що ХАМАС погодився здати зброю, але за певних умов. Заява президента Дональда Трампа про те, що ХАМАС погодився роззброїтися, стала для палестинців у Газі невеликим сигналом надії на завершення ізраїльських атак.