Израиль отверг план Трампа по Газе: Нетаньяху требует "настоящего" разоружения ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил категорически против плана президента США Дональда Трампа в отношении сектора Газа. Он убежден, что ХАМАС должен быть полностью разоружен.

Поэтому Нетаньяху считает, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — прим. ред.) не должен покидать Газу до "полного разоружения" боевиков ХАМАС. Об этом сообщает BBC.

"Израиль отвергает этот документ", — заявил премьер-министр Израиля.

Нетаньяху также добавил на заседании правительства, что ЦАХАЛ будет и впредь нейтрализовывать угрозы для израильских военных и граждан. Между тем в самом ХАМАС заявлял, что передача тяжелого вооружения зависит от прекращения Израилем "всех форм агрессии" и вывода войск из сектора.

Представитель ХАМАС сообщил СМИ, что группировка подтверждает свою приверженность соглашению и готова "серьезно и ответственно" выполнять 15-пунктный план Дональда Трампа. Однако представитель террористической группировки добавил, что, якобы, Израиль продолжал наносить удары по Газе даже после заключения предварительного перемирия в октябре прошлого года.

Відео дня

Заявление Нетаньяху и вопрос о мире в секторе Газа

Журналисты пишут, что заявление Нетаньяху не стало неожиданностью, хотя премьер не спешил с ним. Предполагается, что в Иерусалиме явно недовольны планом Трампа, но в то же время не хотят портить отношения с ближайшим союзником.

"У них есть идеи, некоторые из которых приемлемы для нас, а некоторые — нет, и мы знаем, как отстаивать свою позицию по этим вопросам", — сказал израильский премьер.

В то же время в октябре в Израиле состоятся парламентские выборы. Обозреватели отмечают, что на фоне давления со стороны партнеров по коалиции премьер вряд ли пойдет на уступки, ведь ранее министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир уже назвал проект плана "неприемлемым" и призвал провести новое голосование в правительстве, чтобы окончательно найти решения по урегулированию ситуации в Газе.

Ранее Фокус сообщал о том, как США готовили атаку на Иран через Израиль. Администрация президента США Дональда Трампа проинформировала Израиль о переброске в страну ещё нескольких десятков самолётов-заправщиков.

Впоследствии стало известно, что ХАМАС согласился сдать оружие, но на определённых условиях. Заявление президента Дональда Трампа о том, что ХАМАС согласился разоружиться, стало для палестинцев в Газе небольшим сигналом надежды на прекращение израильских атак.