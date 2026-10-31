Може бути другий "Крокус": посольство США в РФ повідомляє про загрозу теракту "з масовими жертвами"

Посольство США в РФ випустило термінове повідомлення, в якому попередило про загрозу теракту в Москві 31 жовтня. Востаннє аналогічне попередження американці оприлюднювали перед подіями в Крокус Сіті Холл.

Американські посадовці вказують, що загроза стосується музею-заповідника "Царицино" на 31 жовтня, де заплановані кілька подій. Про це йдеться в офіційній заяві дипломатів США.

"Посольство США в Москві знає про реальну загрозу масових жертв сьогодні 31 жовтня в Царицинському музейному заповіднику в Москві за адресою Дольська вулиця, 1, Москва, Росія 11569. Уряд США координує дії з відповідними російськими органами щодо відповіді", — йдеться у тексті.

Посольство США в РФ повідомляє, що сьогодні в Москві існує загроза теракту з масовими жертвами Фото: скриншот

Дипломати рекомендують уникати місця заповідника музею та уникати натовпів, а також тримати документи та засоби зв'язку на випадок надзвичайної ситуації. Також американське представництво в РФ просить слідкувати за повідомленням місцевих ЗМІ щодо будь-якої додаткової інформації.

Видео дня

Згодом видання Astra зазначило, що про загрозу теракту в Москві стало відомо російській ФСБ. У спецслужбі повідомили, що вони отримали інформацію про таку загрозу та проводять відповідні заходи.

"ФСБ отримала від американської сторони інформацію про підготовку теракту в Москві, повідомили в службі. "Проводиться відповідна робота", — заявили у відомстві. Зазначається, що дані надійшли через партнерські канали", — цитує ЗМІ повідомлення російських спецслужбовців.

Раніше Фокус повідомляв про те, що ІДІЛ обіцяє нові теракти на території РФ. Члени "Ісламської держави" обіцяють росіянам повторні дії після подій у Крокус Сіті Холлі.

Згодом стало відомо, що ХАМАС готував теракти в Європі до річниці 7 жовтня. У Німеччині затримали семеро осіб, які допомагали створювати європейську мережу постачання зброї для майбутніх атак.