Німеччина попередила своїх громадян про загрозу теракту в Москві: ФСБ затримала підлітка

МЗС ФРН також попередило про загрозу теракту в музеї-заповіднику "Царицино". Тим часом прокремлівські ЗМІ заявляють, що затримали підлітка, який нібито готував теракт.

31 жовтня посольство ФРН у Москві розіслало попередження громадянам Німеччини, які перебувають у Росії. У ньому йдеться "про надзвичайну загрозу у сфері безпеки на підставі конкретних відомостей".

"На підставі конкретних відомостей, що вказують на надзвичайну загрозу у сфері безпеки, посольство Німеччини в Москві вчора (31 жовтня. — ред.) настійно рекомендувало німцям, зареєстрованим у списку для надання допомоги в екстрених випадках ELEFAND (система електронного обліку громадян ФРН за кордоном. — ред.), уникати району музею-заповідника "Царицино" в Москві", — йдеться в письмовому коментарі МЗС ФРН.

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Коли представника посольства запитали, чи опублікували вони попередження на основі власних даних, чи на підставі даних спецслужб США, він попросив з розумінням поставитися до того, що коментар з цього приводу надати неможливо.

При цьому "Царицино" 1 листопада працює у звичайному режимі, хоча напередодні там провели евакуацію.

Тим часом ФСБ РФ повідомила про затримання підлітка під час перевірки інформації, наданої США. Неповнолітнього затримали в районі музею-заповідника "Царицино". Заявляється, що "у його "засобах зв’язку" було виявлено акаунт, з якого розміщувалися погрози, а також підписку на неонацистський канал і пошукові запити щодо скоєних терактів та інших насильницьких акцій, зазначили у відомстві".

Російські ЗМІ повідомили, що він розміщував відео в TikTok, публікував фотографії зі зброєю та в камуфляжі. А також виклав знімки з парку "Царицино" з підписом "Я знайшов місце".

У ФСБ "висловили вдячність" американським колегам за інформацію про підготовку теракту.

Нагадаємо, посольство США в РФ опублікувало термінове повідомлення, в якому попередило про загрозу теракту в Москві 31 жовтня. Востаннє аналогічне попередження американці опублікували напередодні подій у "Крокус Сіті Холл".

Раніше "Фокус" повідомляв, що ІДІЛ обіцяє нові теракти на території РФ. Члени "Ісламської держави" обіцяють росіянам нові атаки після подій у "Крокус Сіті Холл".