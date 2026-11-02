ЛПДС "Самара" под атакой дронов: поражен один из крупнейших нефтяных узлов России (видео)

В Самарской области сообщают о нападении беспилотников на ЛПДС "Самара". Это один из крупнейших нефтяных узлов России, где формируется экспортная марка "Юралс". Губернатор подтвердил атаку дронов и работу ПВО, однако официальных данных о попадании в сам объект нет.

2 ноября беспилотники атаковали район расположения НПУ "Самара" — одного из крупнейших нефтеперекачивающих узлов России, расположенного недалеко от поселка Просвет в Самарской области. Местные жители опубликовали фото, на котором виден столб дыма, а по имеющимся сообщениям от Exilenova+, это уже третья атака на станцию за последнее время.

Факт атаки беспилотников подтвердил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, в регионе действовали силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Об этом сообщает eurasia news.

Атаку беспилотников подтвердил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Фото: eurasia news

При этом на момент публикации не было официальных подтверждений того, что дроны поразили именно этот объект, равно как и заявлений украинской стороны о причастности к атаке.

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В Самарской области сообщают о нападении на ЛПДС

Стоит отметить, что Линейная производственно-диспетчерская станция "Самара" принадлежит компании "Транснефть – Приволга" и считается одним из крупнейших нефтеперекачивающих, распределительных и транспортных хабов не только в России, но и в Европе. Площадь промышленного комплекса превышает 216 гектаров.

В его состав входят две нефтеперекачивающие станции "Самара-1" и "Самара-2", а также станция смешивания сырой нефти. Именно здесь сходятся четыре магистральных нефтепровода, по которым сырье поступает из Западной Сибири, Татарстана, Оренбургской области и Казахстана.

Этот узел фактически определяет качество российских нефтяных потоков. Благодаря контролируемому автоматическому смешиванию нефти с различным содержанием серы здесь формируется основная российская экспортная марка — Urals. Далее потоки распределяются по системе нефтепровода "Дружба", а также в направлении портов Новороссийска и крупных нефтеперерабатывающих заводов в Новокуйбышевске, Саратове и Волгограде.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 ноября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области. Местные власти заявили, что "повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе", а жителей предупредили о возможных отключениях света и отопления.

Также сообщалось, что в ночь на 31 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию российского военно-промышленного комплекса "Комбинат "Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области.