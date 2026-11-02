ЛПДС "Самара" під атакою дронів: уражено один із найбільших нафтових вузлів Росії (відео)

У Самарській області повідомляють про атаку безпілотників на ЛПДС "Самара". Це один із найбільших нафтових вузлів Росії, де формують експортну марку Urals. Губернатор підтвердив атаку дронів і роботу ППО, однак офіційних даних про влучання в сам об'єкт немає.

2 листопада безпілотники атакували район розташування ЛПДС "Самара" – одного з найбільших нафтоперекачувальних вузлів Росії, що працює біля селища Просвєт у Самарській області. Місцеві мешканці опублікували фото, на якому видно стовп диму, а за наявними повідомленнями від Exilenova+, це вже третя атака на станцію за останній час.

Факт атаки безпілотників підтвердив губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. За його словами, у регіоні працювали сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи. Про це пише eurasia news.

Атаку безпілотників підтвердив губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. Фото: eurasia news

При цьому офіційних підтверджень того, що дрони влучили саме в об'єкт, на момент публікації не було, як і заяв української сторони щодо причетності до атаки.

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У Самарській області повідомляють про атаку на ЛПДС

Варто зазначити, що Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара" належить компанії "Транснефть – Приволга" і вважається одним із найбільших нафтоперекачувальних, розподільчих і транспортних хабів не лише в Росії, а й у Європі. Площа промислового комплексу перевищує 216 гектарів.

До його складу входять дві нафтоперекачувальні станції "Самара-1" і "Самара-2" та станція змішування сирої нафти. Саме тут сходяться чотири магістральні нафтопроводи, якими сировина надходить із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану.

Цей вузол фактично визначає якість російських нафтових потоків. Завдяки контрольованому автоматичному змішуванню нафти з різним вмістом сірки тут формується основна російська експортна марка – Urals. Далі потоки розподіляють у систему нафтопроводу "Дружба", а також у напрямку портів Новоросійська та великих нафтопереробних заводів у Новокуйбишевську, Саратові й Волгограді.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 1 листопада дрони атакували нафтопереробний завод у Нижньогородській області. Місцева влада заявила, що "пошкодження зазнало промислове підприємство у Кстовському районі", а мешканців попередили про можливі відключення світла та опалення.

Також повідомлялося, що в ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу "Комбінат "Каменський" у Каменську-Шахтинському Ростовської області.