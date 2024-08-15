Пограничника-кинолога поймали на переправке военнообязанных в Европу (фото)

Чиновник Кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины решил помочь мужчине призывного возраста незаконно покинуть территорию Украины. Свои услуги он оценил в 21 тысячу евро.

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Чиновника Кинологического учебного центра, который хотел наладить канал переправки мужчин за границу, задержали "на горячем". Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как отмечается, в начале июля чиновник предложил жителю Львовской области за 21 тысячу евро, то есть примерно 950 тысяч грн, перевести его через государственную границу. Такую значительную сумму чиновник объяснил "срочностью" и "сложностью" задачи. Также пообещал посодействовать в выезде в Европу знакомым уклониста.

Согласно плану, клиент должен был самостоятельно добраться до города Чоп на Закарпатье, откуда, пока еще не установленные сопровождающие должны были переправить его в пешем порядке вне пунктов пропуска.

Чиновник посоветовал мужчине взять с собой пригодные для походов одежду и обувь.

Передачу денег пограничник назначил 11 августа вблизи автовокзала во Львове. Забрать же средства попросил своего знакомого, который не был знаком с преступной схемой. После получения средств от посредника чиновника задержали правоохранители.

Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в конце июня пограничники задержали сразу 24 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу между Украиной и Молдовой. Каждый из задержанных в Одесской области уклонистов заплатил по 12 тыс. евро.

В августе в Одесской области задержали уже 42 военнообязанных мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с непризнанным Приднестровьем. Каждый из мужчин заплатил по 6–8 тысяч долларов за то, чтобы выехать из Украины.