Волки, медведи и отравление: украинец бежал в Румынию через горы и чуть не умер (видео)

По данным пограничников, операция по спасению 21-летнего жителя Винницы продлилась 11 часов. Нарушитель 4 дня бродил по горам без воды, еды и связи. Его нашли в 50 метрах от границы и все благодаря "наводке" от отца.

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В Украине продолжается военное положение и в связи с этим для военнообязанных мужчин возрастом от 18 до 60 действуют ограничения на выезд за границу. Это не останавливает некоторых граждан и они рискуя жизнью пытаются нарушить закон. Об одном из таких случаев рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Произошел инцидент на Закарпатье с 21-летним парнем из Винницы. Он несколько дней бродил по горам, ведь пытался попасть в Румынию незаконным образом и едва ли не погиб.

Все дни своего "путешествия" украинец держал связь с отцом, однако в один момент перестал выходить на связь. Тогда тот и решил позвонить пограничникам, чтобы те нашли и спасли его сына.

В результате нарушителя нашли замерзшего, голодного и обезвоженного. Спасатели дали ему воды, еды и согрели рядом с костром. На местности, где находился украинец, температура воздуха ночью опускалась до 6 градусов тепла, к чему тот оказался не готов.

"Насмотревшись в соцсетях видео-инструктажей о горных походах, мужчина задумал незаконно пересечь украинско-румынскую границу. Закупил необходимый инвентарь, одежду и обувь, газовый баллончик для приготовления пищи. "Путешественник" признается, что самому в горах было страшно, ведь в течение путешествия несколько раз едва не стал жертвой диких зверей. Какое-то животное даже пыталось напасть, его удалось отпугнуть фонариком. Обойти медведей молодому человеку помогал ветер, также быть осторожным заставляли волчьи следы", — говорится в сообщении.

Дополнительным препятствием стал тот факт, что житель Винницы отравился водой, которую пил из источников. После этого он полтора дня ничем не питался, что лишь усугубило его состояние.

21-летний мужчина был близок к своей цели, однако за 50 метров от границы с Румынией его встретили пограничники, которые его и нашли. Сдаваться он не хотел, поэтому как можно дольше прятался от дронов и вертолета, которые его отслеживали. Найти парня удалось благодаря "наводке" от отца, который переживал за пропавшего сына. Спасательная операция заняла 11 часов.

"Греясь найденный мужчина признался, что путешествие оказалось намного сложнее и очень рискованным, чем он себе представлял, и заверил, что второй раз на такое путешествие не решится. И это он еще не знал, что по другую сторону границы труднопроходимая скалистая местность", — продолжили в ГПСУ.

В результате мужчину доставили в пограничное подразделение и составили протокол об административном правонарушении предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Правовую оценку его действиям уже вскоре будет предоставлять суд.

Напомним, 6 сентября сообщалось, что 5 уклонистов пытались пробраться в Беларусь через заминированный лес. По данным пограничников, в Ровненской области удалось не просто словить нарушителей закона при попытке пересечения границы, но и спасти им жизнь. Территория заминирована с начала полномасштабного вторжения.