Бежали по заминированному лесу: 5 уклонистов пытались пробраться в Беларусь, — ГПСУ (видео)

По данным пограничников, в Ровненской области удалось не просто словить нарушителей закона при попытке пересечения границы, но и спасти им жизнь. Территория заминирована с начала полномасштабного вторжения.

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В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, в связи с чем действуют ограничения на пересечение границы для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. В этот раз группа мужчин пытались незаконно пробраться в Беларусь. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Военнообязанные граждане пытались покинуть территорию Украины через заминированную часть Ровненской области. В такой способ они пытались пробраться в Беларусь.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как пограничники догоняют нарушителей, которые пытались перебраться через границу. В результате их словили.

Представители не просто не дали им сбежать за границу, но и спасли жизни людям. Дело в том, что пограничная территория Ровненской области после начала полномасштабной войны была заминирована.

"В очередной раз предостерегаем потенциальных нарушителей от подобных действий. Ведь организаторам таких "путешествий" не важна безопасность своих "клиентов", — написали в ГПСУ.

Напомним, 28 августа сообщалось, что на Закарпатье задержали главу ВВК, который помогал уклонистам выехать из страны. Правоохранители утверждают, что подозреваемые должны были изготовить ложные документы, на основании которых военнообязанных признавали непригодными к службе в армии. Председатель ВВК получил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

15 августа сообщалось, что пограничника-кинолога поймали на переправке военнообязанных в Европу. Чиновник Кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины решил помочь мужчине призывного возраста незаконно покинуть территорию Украины. Свои услуги он оценил в 21 тысячу евро.