Суд во Львове отменил мобилизацию военнообязанного гражданина: что стало причиной

Летом прошлого года территориальный центр комплектации и соцподдержки мобилизовал во Львовской области забронированного работника сети супермаркетов. Мужчина подал в суд на военкомат и выиграл дело.

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В июле 2024 года жителя Львовщины забрали на военную службу, хотя на момент мобилизации у него была отсрочка до конца января 2025 года. Мужчина работал в сети супермаркетов "АТБ" и был забронирован от призыва, пишет "Захід.net".

Мужчина обратился в суд, чтобы признать свою мобилизацию незаконной и отменить ее. Представитель ТЦК заявил, что в адрес военкомата информация от работодателя о бронировании истца не поступала, поэтому оснований не призывать гражданина на военную службу не было.

Во Львовском окружном админсуде установили, что согласно приказу Минэкономики военнообязанному мужчине действительно предоставили отсрочку от мобилизации, которая действовала в течение 6 месяцев. Однако лишь через несколько дней после этого забронированного все равно мобилизовали на военную службу.

Судья считает, что перед мобилизацией гражданина работники ТЦК должны проверять основания для отсрочки. Также, кроме работодателя, Минобороны в свою очередь должно сообщать ТЦК о бронировании работника.

По убеждению суда, неосведомленность ТЦК о наличии у истца права на отсрочку от призыва не опровергает того, что истец не подлежал призыву на военную службу по мобилизации. Сам истец не может нести негативные последствия за отсутствие коммуникации между предприятием, в котором он работает, и ТЦК.

Признав противоправным приказ о призыве, в суде его отменили, обязав воинскую часть исключить гражданина из списков личного состава.

Напомним, в Харькове мужчина, убегая от людей в военной форме, прыгнул в реку и некоторое время прятался в сточной трубе. Очевидцы утверждали, что за ним гнались сотрудники ТЦК и позже ему вызвали скорую.

Также Фокус писал, что двое харьковчан напали на "бусик" ТЦК, чтобы отбить родственника-военнообязанного. Одного из фигурантов задержали.